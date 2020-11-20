Система Orphus

Сводка эпидситуации в Казахстане на 19 ноября

19.11.2020 50329
Сводка эпидситуации в Казахстане на 19 ноября
Нур-Султан. 19 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане наблюдается рост случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 23.59 18 ноября 2020 года в Казахстане выявлено 123 097 заболевших COVID-19, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 762 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 
 
В разрезе регионов: 
 
Нур-Султан - 15 395 (+81);
 
Алматы - 15 367 (+43);
 
Шымкент - 5310 (+7);
 
Акмолинская область - 4400 (+42);
 
Актюбинская область - 3427 (+4);
 
Алматинская область - 5448 (+33);
 
Атырауская область - 11 477 (+17);
 
Восточно-Казахстанская область - 14 408 (+252);
 
Жамбылская область - 4282 (+10);
 
Западно-Казахстанская область - 7604 (+40);
 
Карагандинская область - 10 879 (+20);
 
Костанайская область - 4489 (+60);
 
Кызылординская область - 3274 (+5);
 
Мангистауская область - 3420 (+2);
 
Павлодарская область - 5209 (+65);
 
Северо-Казахстанская область - 5260 (+79);
 
Туркестанская область - 3448 (+2).
 
За прошедшие сутки в Казахстане 337 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 33, город Алматы - 33, Акмолинская область - 14, Актюбинская область - 1, Алматинская область - 7, Атырауская область - 19, Восточно-Казахстанская область - 73, Жамбылская область - 4, Западно-Казахстанская область - 8, Карагандинская область - 25, Костанайская область - 34, Кызылординская область - 15, Павлодарская область - 35, Северо-Казахстанская область - 36. Итого выздоровевших в Казахстане - 111 172.
 
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 9961 человека, среди которых 464 детей. В стационарах находятся 2992 пациента, на амбулаторном уровне - 6969 человек. 228 человек находятся в тяжелом состоянии, 22 - в состоянии крайней степени тяжести, 23 - на аппаратах ИВЛ.
 
Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировано 202 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 95 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 40 690, летальных случаев - 423, выздоровевших - 29 814 человек.
 
За сутки скончались 5 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию и 2 пациента с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест). 
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 19 ноября зарегистрировано 1964 летальных случаев от коронавируса. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая