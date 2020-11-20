Сводка эпидситуации в Казахстане на 19 ноября

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 762 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
Нур-Султан - 15 395 (+81);
Алматы - 15 367 (+43);
Шымкент - 5310 (+7);
Акмолинская область - 4400 (+42);
Актюбинская область - 3427 (+4);
Алматинская область - 5448 (+33);
Атырауская область - 11 477 (+17);
Восточно-Казахстанская область - 14 408 (+252);
Жамбылская область - 4282 (+10);
Западно-Казахстанская область - 7604 (+40);
Карагандинская область - 10 879 (+20);
Костанайская область - 4489 (+60);
Кызылординская область - 3274 (+5);
Мангистауская область - 3420 (+2);
Павлодарская область - 5209 (+65);
Северо-Казахстанская область - 5260 (+79);
Туркестанская область - 3448 (+2).
За прошедшие сутки в Казахстане 337 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 33, город Алматы - 33, Акмолинская область - 14, Актюбинская область - 1, Алматинская область - 7, Атырауская область - 19, Восточно-Казахстанская область - 73, Жамбылская область - 4, Западно-Казахстанская область - 8, Карагандинская область - 25, Костанайская область - 34, Кызылординская область - 15, Павлодарская область - 35, Северо-Казахстанская область - 36. Итого выздоровевших в Казахстане - 111 172.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 9961 человека, среди которых 464 детей. В стационарах находятся 2992 пациента, на амбулаторном уровне - 6969 человек. 228 человек находятся в тяжелом состоянии, 22 - в состоянии крайней степени тяжести, 23 - на аппаратах ИВЛ.
Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировано 202 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 95 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 40 690, летальных случаев - 423, выздоровевших - 29 814 человек.
За сутки скончались 5 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию и 2 пациента с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест).
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 19 ноября зарегистрировано 1964 летальных случаев от коронавируса.
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