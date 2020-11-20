Сводка эпидситуации в Казахстане на 19 ноября

Нур-Султан. 19 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане наблюдается рост случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 23.59 18 ноября 2020 года в Казахстане выявлено 123 097 заболевших COVID-19, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 762 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

Нур-Султан - 15 395 (+81);

Алматы - 15 367 (+43);

Шымкент - 5310 (+7);

Акмолинская область - 4400 (+42);

Актюбинская область - 3427 (+4);

Алматинская область - 5448 (+33);

Атырауская область - 11 477 (+17);

Восточно-Казахстанская область - 14 408 (+252);

Жамбылская область - 4282 (+10);

Западно-Казахстанская область - 7604 (+40);

Карагандинская область - 10 879 (+20);

Костанайская область - 4489 (+60);

Кызылординская область - 3274 (+5);

Мангистауская область - 3420 (+2);

Павлодарская область - 5209 (+65);

Северо-Казахстанская область - 5260 (+79);

Туркестанская область - 3448 (+2).

За прошедшие сутки в Казахстане 337 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 33, город Алматы - 33, Акмолинская область - 14, Актюбинская область - 1, Алматинская область - 7, Атырауская область - 19, Восточно-Казахстанская область - 73, Жамбылская область - 4, Западно-Казахстанская область - 8, Карагандинская область - 25, Костанайская область - 34, Кызылординская область - 15, Павлодарская область - 35, Северо-Казахстанская область - 36. Итого выздоровевших в Казахстане - 111 172.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 9961 человека, среди которых 464 детей. В стационарах находятся 2992 пациента, на амбулаторном уровне - 6969 человек. 228 человек находятся в тяжелом состоянии, 22 - в состоянии крайней степени тяжести, 23 - на аппаратах ИВЛ.

Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировано 202 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 95 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 40 690, летальных случаев - 423, выздоровевших - 29 814 человек.

За сутки скончались 5 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию и 2 пациента с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест).

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 19 ноября зарегистрировано 1964 летальных случаев от коронавируса.

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