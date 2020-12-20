Сводка эпидситуации в Казахстане на 19 декабря

Всего в стране подтверждено 145 932 случая, из них:
в ВКО - 18 151 (+63);
в городе Нур-Султане - 17 487 (+55);
в городе Алматы - 17 409 (+65);
в Атырауской области - 12 438 (+95);
в Карагандинской области - 11 634 (+32);
в ЗКО - 8745 (+37);
в Павлодарской области - 8166 (+95);
в СКО - 7837 (+64);
в Костанайской области - 6744 (+67);
в Акмолинской области - 6514 (+58);
в Алматинской области - 6450 (+45);
в городе Шымкенте - 5449 (+0);
в Жамбылской области - 4834 (+14);
в Актюбинской области - 3615 (+11);
в Туркестанской области - 3571 (+7);
в Мангистауской области - 3549 (+10);
в Кызылординской области - 3339 (+1).
В Казахстане от коронавирусной инфекции выздоровели 427 человек.
в городе Нур-Султане - 54;
в городе Алматы - 33;
в Акмолинской области - 130;
в ВКО - 71;
в Жамбылской области - 15;
в ЗКО - 4;
в Карагандинской области - 18;
в Костанайской области - 45;
в Мангистауской области - 10;
в Павлодарской области - 47.
Всего в стране выздоровели 129 952 человека.
По данным Минздрава, от коронавируса умерли 7 человек, от пневмонии - 2.
Также было зарегистрировано 22 случая заболевания пневмонией.
У трех казахстанцев, прилетевших в Нур-Султан из Дубая без ПЦР-справки, обнаружили COVID-19.
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