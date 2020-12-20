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Сводка эпидситуации в Казахстане на 19 декабря

19.12.2020 102385
Сводка эпидситуации в Казахстане на 19 декабря
Нур-Султан. 19 декабря. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрированы 719 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 
Всего в стране подтверждено 145 932 случая, из них:
 
в ВКО - 18 151 (+63);
 
в городе Нур-Султане - 17 487 (+55);
 
в городе Алматы - 17 409 (+65);
 
в Атырауской области - 12 438 (+95);
 
в Карагандинской области - 11 634 (+32);
 
в ЗКО - 8745 (+37);
 
в Павлодарской области - 8166 (+95);
 
в СКО - 7837 (+64);
 
в Костанайской области - 6744 (+67);
 
в Акмолинской области - 6514 (+58);
 
в Алматинской области - 6450 (+45);
 
в городе Шымкенте - 5449 (+0);
 
в Жамбылской области - 4834 (+14);
 
в Актюбинской области - 3615 (+11);
 
в Туркестанской области - 3571 (+7);
 
в Мангистауской области - 3549 (+10);
 
в Кызылординской области - 3339 (+1).
 
В Казахстане от коронавирусной инфекции выздоровели 427 человек.
 
в городе Нур-Султане - 54;
 
в городе Алматы - 33;
 
в Акмолинской области - 130;
 
в ВКО - 71;
 
в Жамбылской области - 15;
 
в ЗКО - 4;
 
в Карагандинской области - 18;
 
в Костанайской области - 45;
 
в Мангистауской области - 10;
 
в Павлодарской области - 47.
 
Всего в стране выздоровели 129 952 человека.
 
По данным Минздрава, от коронавируса умерли 7 человек, от пневмонии - 2.
 
Также было зарегистрировано 22 случая заболевания пневмонией.

У трех казахстанцев, прилетевших в Нур-Султан из Дубая без ПЦР-справки, обнаружили COVID-19.
 

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