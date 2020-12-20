Сводка эпидситуации в Казахстане на 19 декабря

Нур-Султан. 19 декабря. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрированы 719 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Всего в стране подтверждено 145 932 случая, из них:

в ВКО - 18 151 (+63);

в городе Нур-Султане - 17 487 (+55);

в городе Алматы - 17 409 (+65);

в Атырауской области - 12 438 (+95);

в Карагандинской области - 11 634 (+32);

в ЗКО - 8745 (+37);

в Павлодарской области - 8166 (+95);

в СКО - 7837 (+64);

в Костанайской области - 6744 (+67);

в Акмолинской области - 6514 (+58);

в Алматинской области - 6450 (+45);

в городе Шымкенте - 5449 (+0);

в Жамбылской области - 4834 (+14);

в Актюбинской области - 3615 (+11);

в Туркестанской области - 3571 (+7);

в Мангистауской области - 3549 (+10);

в Кызылординской области - 3339 (+1).

В Казахстане от коронавирусной инфекции выздоровели 427 человек.

в городе Нур-Султане - 54;

в городе Алматы - 33;

в Акмолинской области - 130;

в ВКО - 71;

в Жамбылской области - 15;

в ЗКО - 4;

в Карагандинской области - 18;

в Костанайской области - 45;

в Мангистауской области - 10;

в Павлодарской области - 47.

Всего в стране выздоровели 129 952 человека.

По данным Минздрава, от коронавируса умерли 7 человек, от пневмонии - 2.

Также было зарегистрировано 22 случая заболевания пневмонией.





У трех казахстанцев, прилетевших в Нур-Султан из Дубая без ПЦР-справки, обнаружили COVID-19.

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