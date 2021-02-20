Сводка эпидситуации в Казахстане на 19 февраля

Нур-Султан. 19 февраля. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 18 февраля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 205 825 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрирован 901 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 205 825 случаев, из них:

в городе Нур-Султане - 24 224 (+136);

в городе Алматы - 24 044 (+103);

в ВКО - 21 453 (+61);

в Атырауской области - 16 848 (+39);

в Павлодарской области - 16 728 (+103);

в Карагандинской области - 14 960 (+57);

в Акмолинской области - 12 946 (+86);

в ЗКО – 12 412 (+83);

в СКО - 11 993 (+39);

в Костанайской области - 11 714 (+69);

в Алматинской области - 10 334 (+57);

в городе Шымкенте - 6040 (+10);

в Жамбылской области - 5807 (+14);

в Туркестанской области - 4233 (+2);

в Мангистауской области - 4179 (+5);

в Актюбинской области - 4151 (+20);

в Кызылординской области - 3759 (+17).

В Казахстане 1144 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 189 750 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 19 февраля лечение от КВИ продолжают получать 21 573 человека (13 392 КВИ+ и 8 181 КВИ-), из них в стационарах находится 4891 пациент, на амбулаторном уровне - 16 682 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 255 пациентов;

• в состоянии крайней степени тяжести - 43 пациента;

• на аппарате ИВЛ - 41 пациент.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 19 февраля зарегистрировано 2683 летальных случая от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 9 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

На 17 февраля 2021 года зарегистрировано 60 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 1 случай с летальным исходом. Выздоровели 228 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 48 887, случаев с летальным исходом - 605, всего выздоровел - 40 101 человек.





Исполняющий обязанности главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области подписал постановление о продлении ограничительных мер в регионе.





Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача Алматы №5 от 19 февраля 2021 года. В городе разрешается деятельность детских кабинетов, центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров, при наполняемости группы не более 15 человек. Разрешается деятельность объектов культуры и концертных залов (репетиции) с участием до 50 человек. А также деятельность театров, кинотеатров, цирка при заполняемости зрительного зала не более 30%, зоопарка при строгом соблюдении масочного режима и социальной дистанции.

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