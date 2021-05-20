Сводка эпидситуации в Казахстане на 19 мая

НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - По состоянию на 23.59 18 мая 2021 года в Казахстане зарегистрировано 364 048 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2018 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 264;

в городе Алматы – 525;

в городе Шымкенте – 81;

в Акмолинской области – 131;

в Актюбинской области - 68;

в Алматинской области – 114;

в Атырауской области – 66;

в ВКО – 77;

в Жамбылской области – 21;

в ЗКО – 98;

в Карагандинской области – 328;

в Костанайской области – 35;

в Кызылординской области – 24;

в Мангистауской области – 56;

в Павлодарской области – 97;

в СКО – 14;

в Туркестанской области – 19.

В Казахстане за сутки 3575 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 323 816 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших пневмонией с признаками КВИ – 54 153, случаев с летальным исходом – 863, всего выздоровевших – 52 883 человека.

1 898 604 человек провакцинировано в Казахстане на 19 мая 2021 года.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 19 мая 2021 года, в "красной" зоне - города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.

В "желтой" зоне - Алматинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская области, СКО.

В "зеленой" зоне - Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Туркестанская и Кызылординская области.

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