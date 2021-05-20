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Сводка эпидситуации в Казахстане на 19 мая

19.05.2021 157816
Сводка эпидситуации в Казахстане на 19 мая
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - По состоянию на 23.59 18 мая 2021 года в Казахстане зарегистрировано 364 048 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 2018 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане – 264;
 
в городе Алматы – 525;
 
в городе Шымкенте – 81;
 
в Акмолинской области – 131;
 
в Актюбинской области - 68;
 
в Алматинской области – 114;
 
в Атырауской области – 66;
 
в ВКО – 77;
 
в Жамбылской области – 21;
 
в ЗКО – 98;
 
в Карагандинской области – 328;
 
в Костанайской области – 35;
 
в Кызылординской области – 24;
 
в Мангистауской области – 56;
 
в Павлодарской области – 97;
 
в СКО – 14;
 
в Туркестанской области – 19.
 
В Казахстане за сутки 3575 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 323 816 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших пневмонией с признаками КВИ – 54 153, случаев с летальным исходом – 863, всего выздоровевших – 52 883 человека. 
 
1 898 604 человек провакцинировано в Казахстане на 19 мая 2021 года.
 
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 19 мая 2021 года, в "красной" зоне - города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области. 
 
В "желтой" зоне - Алматинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская области, СКО. 
 
В "зеленой" зоне - Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Туркестанская и Кызылординская области.
 

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