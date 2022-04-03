За сутки в РК зарегистрировано 19 новых случаев заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 2 АПРЕЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 19 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 170 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 19 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 3,

в городе Алматы - 9,

в городе Шымкенте - 1,

в Акмолинской области - 0,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 1,

в Атырауской области - 0,

в ВКО - 1,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 0,

в Карагандинской области - 0,

в Костанайской области - 2,

в Кызылординской области - 0,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 2,

в СКО - 0,

в Туркестанской области - 0.

В Казахстане за сутки 72 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 289 882 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 2 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2650 человек (1628 КВИ+ и 1022 КВИ-), из них: в стационарах находятся 294 пациента, на амбулаторном уровне - 2356 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 19 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 7 пациентов.

На 1 апреля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 459 382 человека, 2-м компонентом - 9 174 582 человека.

В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.





31 марта 2022 года в РК зарегистрировано 20 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).





Летальных случаев не зарегистрировано.