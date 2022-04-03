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За сутки в РК зарегистрировано 19 новых случаев заболевания коронавирусом

02.04.2022, 08:57 7311
За сутки в РК зарегистрировано 19 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 2 АПРЕЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 19 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 170 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 19 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 3,
 
в городе Алматы - 9,
 
в городе Шымкенте - 1,
 
в Акмолинской области - 0,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 1,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 1,
 
в Жамбылской области - 0,
 
в ЗКО - 0,
 
в Карагандинской области - 0,
 
в Костанайской области - 2,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 2,
 
в СКО - 0,
 
в Туркестанской области - 0.
 
В Казахстане за сутки 72 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 289 882 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 2 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2650 человек (1628 КВИ+ и 1022 КВИ-), из них: в стационарах находятся 294 пациента, на амбулаторном уровне - 2356 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 19 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 7 пациентов.
 
На 1 апреля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 459 382 человека, 2-м компонентом - 9 174 582 человека.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

31 марта 2022 года в РК зарегистрировано 20 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).

Летальных случаев не зарегистрировано.
 

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В Казахстане за сутки зарегистрировано 18 новых случаев COVID-19

03.04.2022, 10:23 1816
НУР-СУЛТАН. 3 АПРЕЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 18 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 188 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 18 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 3,
 
в городе Алматы - 8,
 
в городе Шымкенте - 0,
 
в Акмолинской области - 0,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 1,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 2,
 
в Жамбылской области - 0,
 
в ЗКО - 0,
 
в Карагандинской области - 1,
 
в Костанайской области - 3,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 0,
 
в СКО - 0,
 
в Туркестанской области - 0.
 
В Казахстане 83 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии в стране выздоровели 1 289 965 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 3 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2588 человек (1563 КВИ+ и 1025 КВИ-), из них: в стационарах находятся 305 пациентов, на амбулаторном уровне - 2283 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 14 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 10 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 

Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса

02.04.2022, 11:00 6351
МОСКВА. 2 АПРЕЛЯ - Первая в мире назальная вакцина от коронавируса зарегистрирована в РФ, сообщили в пресс-службе Минздрава, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Минздрав России зарегистрировал назальную форму вакцины "Гам-ковид-вак" ("Спутник V") для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, сообщает ТАСС.
 
В пресс-службе уточнили, что вакцина так же, как и Спутник V, состоит из двух компонентов на основе аденовирусных векторов 26 и 5 типов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели, то есть в режиме прайм-буст.
 
Как пояснили в министерстве, такая иммунизация формирует мукозальный иммунитет в отношении коронавирусной инфекции на поверхности слизистой дыхательного тракта. "Назальное введение вакцины пациентам формирует гуморальный (увеличение титров антител IgA в крови и носовых секретах, антител IgG, вируснейтрализующих антител в крови) и клеточный иммунный ответ к инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2", - сказано в сообщении.
 
При этом отмечается, что на данном этапе применение препарата разрешено в условиях медицинских организаций, осуществляющих вакцинопрофилактику, лицам в возрасте 18 лет и старше.
 
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщал, что назальную вакцину планируется внести в обновленные рекомендации по ревакцинации от ковида.
 
Согласно инструкции к назальной вакцине, противопоказаниями к применению препарата являются: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний; тяжелые поствакцинальные осложнения на введение первого компонента вакцины, а также возраст до 18 лет.
 
С осторожностью вакцину рекомендуется применять при хронических заболеваниях печени и почек, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваниях центральной нервной системы, при остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах и перикардитах, отмечается в документе. "Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов: с аутоиммунными заболеваниями; со злокачественными новообразованиями", - сказано в инструкции.
 
При беременности и в период грудного вскармливания препарат разрешен, однако только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода с 22-й недели беременности.
 

В рамках проведенных клинических исследований безопасности, переносимости и иммуногенности препарата "Гам-ковид-вак" при назальном введении показан очень высокий уровень безопасности вакцинации: были зарегистрирован легкие кратковременные общие (повышение температуры тела, артралгия, астения, общее недомогание, головная боль и головокружение) и местные (дискомфорт в носовой полости и в горле, отечность и гиперемия слизистой оболочки носа) нежелательные явления", - говорится в инструкции.

 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 16 новых случаев COVID-19

01.04.2022, 08:35 12556
НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии 1 305 151 случай, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 2,
 
в городе Алматы - 7,
 
в городе Шымкенте - 0,
 
в Акмолинской области - 0,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 1,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 3,
 
в Жамбылской области - 0,
 
в ЗКО - 0,
 
в Карагандинской области - 1,
 
в Костанайской области - 1,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 0,
 
в СКО - 1,
 
в Туркестанской области - 0.
 
В "зеленой" зоне находятся все регионы: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
На 1 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2701 человек (1681 КВИ+ и 1020 КВИ-), из них: в стационарах находится 328 пациентов, на амбулаторном уровне - 2373 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 24 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 7 пациентов.
 
В Казахстане за сутки 117 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 289 810 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
30 марта зарегистрировано 18 случаев пневмонии с признаками коронавируса (КВИ-).
 
От КВИ+ за сутки скончался один человек.
 

В Казахстане за сутки зарегистрирован 21 новый случай заболевания коронавирусом

31.03.2022, 08:42 18991
НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрирован 21 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии - 1 305 135 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрирован 21 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 5,
 
в городе Алматы - 8,
 
в городе Шымкенте - 2,
 
в Акмолинской области - 1,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 0,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 2,
 
в Жамбылской области - 0,
 
в ЗКО - 0,
 
в Карагандинской области - 1,
 
в Костанайской области - 1,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 1,
 
в СКО - 0,
 
в Туркестанской области - 0.
 
В "зеленой" зоне находятся все регионы: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
На 30 марта 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 455 275 человек, 2-м компонентом - 9 161 806 человек.
 
На 31 марта лечение от КВИ продолжают получать 2798 человек (1783 КВИ+ и 1015 КВИ-), из них: в стационарах находится 349 пациентов, на амбулаторном уровне - 2449 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 32 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 7 пациентов.
 
В Казахстане за сутки 378 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего в стране с начала пандемии - 1 289 693 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
29 марта 2022 года зафиксировано 23 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-) и 14 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 651, летальных случаев - 5352, выздоровевших - 82 284.
 

Есмагамбетова: Россия и Казахстан скоро подпишут соглашение о признании паспортов вакцинации

30.03.2022, 11:36 25026
Есмагамбетова: Россия и Казахстан скоро подпишут соглашение о признании паспортов вакцинации
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - Казахстан и Россия в ближайшее время могут подписать соглашение о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19, сообщила заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Республики Казахстан Айжан Есмагамбетова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Будет соглашение между Казахстаном и Российской Федерацией. Сейчас этот проект соглашения пришел к нам на согласование… Это уже согласованный проект соглашения, остаются официальные формальности", - цитирует Есмагамбетову РИА Новости.

 
Госсанврач выразила надежду, что документ будет подписан в ближайшее время. 
 

Раз соглашение уже есть и оно пришло к нам на согласование, то, учитывая заинтересованность обеих сторон, я думаю, это будет очень быстро", - добавила она.

 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 32 новых случая заболевания коронавирусом

30.03.2022, 08:45 26391
В Казахстане за сутки зарегистрировано 32 новых случая заболевания коронавирусом
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 32 новых случая заболевания коронавирусом с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии - 1 305 114 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 32 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 6,
 
в городе Алматы - 9,
 
в городе Шымкенте - 0,
 
в Акмолинской области - 0,
 
в Актюбинской области - 1,
 
в Алматинской области - 3,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 4,
 
в Жамбылской области - 0,
 
в ЗКО - 0,
 
в Карагандинской области - 3,
 
в Костанайской области - 2,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 1,
 
в Павлодарской области - 1,
 
в СКО - 2,
 
в Туркестанской области - 0.
 
В "зеленой" зоне находятся все регионы РК: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
В Казахстане за сутки 564 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 289 315 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 29 марта 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 453 237 человек, 2-м компонентом - 9 156 605 человек.

На 30 марта лечение от КВИ продолжают получать 3146 человек (2140 КВИ+ и 1006 КВИ-). Из них в стационарах находится 355 пациентов, на амбулаторном уровне - 2791 пациент.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 31 пациент, в состоянии крайней степени тяжести - 7 пациентов, на аппарате ИВЛ - 8 пациентов.

28 марта 2022 года зарегистрирован 21 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). 

Летальных случаев 28 марта не зарегистрировано.
 

В Казахстане сформирован коллективный иммунитет против коронавируса

29.03.2022, 13:50 30286
В Казахстане сформирован коллективный иммунитет против коронавируса
НУР-СУЛТАН. 29 МАРТА - В Казахстане полностью сформирован коллективный иммунитет против коронавируса. Об этом журналистам сообщил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня более 10 млн человек в Казахстане полностью вакцинированы (от COVID-19). Это фактически 80% от подлежащего населения. Если от общего количества населения - это 52%. Это говорит о том, что в Казахстане коллективный иммунитет полностью сформирован", - цитирует Тугжанова Sputnik.kz.

 
На вопрос о том, не рано ли в Казахстане отменили масочный режим, вице-премьер ответил, что такие меры предосторожности, как закрытые границы, все еще сохраняются. При этом в нашей стране ситуация стабильная, позволяющая людям снимать маски, а бизнесу работать, пояснил он.
 

В соседних странах темпы заражения еще не снижены. Поэтому ограничения при пересечении границ мы не убирали - это паспорта вакцинации, ПЦР-тестирование", - сказал Тугжанов.

 
Кроме того, заместитель премьер-министра прокомментировал вопрос о вакцинации препаратом Pfizer. 
 
По его словам, в Казахстане есть свыше 2 млн доз вакцины Pfizer. 
 

Поэтому у населения есть возможность ее использовать. Есть также китайская вакцина, около 2 млн доз, а также наша собственная вакцина. Ежемесячно по 500 тысяч производство QazVac у нас идет. Никаких сбоев нет, более того, я думаю, мы в последующем можем выйти на больший объем", - цитирует Тугжанова Inform.kz

 

В Казахстане за стуки зарегистрировано 17 новых случаев заболевания коронавирусом

29.03.2022, 08:43 32596
НУР-СУЛТАН. 29 МАРТА - В Казахстане за стуки зарегистрировано 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 082 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 1,
 
в городе Алматы - 11,
 
в городе Шымкенте - 0,
 
в Акмолинской области - 1,
 
в Актюбинской области - 1,
 
в Алматинской области - 0,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 0,
 
в Жамбылской области - 1,
 
в ЗКО - 0,
 
в Карагандинской области - 1,
 
в Костанайской области - 0,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 0,
 
в СКО - 1,
 
в Туркестанской области - 0.
 
В Казахстане за сутки 484 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала панедмии всего выздоровел 1 288 751 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
В "зеленой" зоне находятся все регионы: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
На 28 марта 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 451 240 человек, 2-м компонентом - 9 150 398 человек.
 

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