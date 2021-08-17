19 школьников заразились коронавирусом в Алматинской области

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ТАЛДЫКОРГАН. 16 АВГУСТА - В Алматинской области за последние сутки коронавирус выявили у 370 человек, в том числе 19 школьников, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона, темпы распространения вируса в области - 1,0%, в том числе 326 симптоматических, 44 бессимптомных случаев.

Из 370 выявленных случаев КВИ 36 случаев среди детей до 14 лет и 19 случаев среди школьников.

Заболеваемость КВИ в разрезе регионов области: Балхашский - 8, Енбекшиказахский - 15, Ескельдинский - 15, Жамбылский - 23, Илийский - 12, Карасайский - 22, Каратальский - 9, Кербулакский - 7, Кегенский - 9, Коксуский - 9, Панфиловский - 17, Саркандский - 7, Талгарский - 36, Уйгурский - 10, Талдыкорган - 155, Текели - 16.

Также на сегодняшний день выписаны из больницы 29 555 пациентов. За последние сутки из стационара выписано 50 пациентов и 215 человек из изоляции дома. Всего в инфекционной больнице - 617 человек, наполняемость больницы - 44,1%.

Отметим, что первую часть прививок получили 618 034 человека, вторую - 482 437 жителей. В основном с начала года в Алматинскую область поступило 679 255 доз 1-го компонента вакцины.

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