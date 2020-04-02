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В Карагандинской области зафиксирован летальный случай от коронавируса

01.04.2020, 11:22 17956
В Карагандинской области зафиксирован летальный случай от коронавируса
Нур-Султан. 1 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 11.15 1 апреля 2020 года в Казахстане подтверждены 363 случая регистрации коронавируса, передает Kazakhstan Today.
 

В Карагандинской области зафиксирован 1 летальный случай от коронавирусной инфекции", - сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

 
По данным Минздрава РК, зарегистрированы еще 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией: в городе Алматы - 2 случая, в городе Нур-Султане - 6 случаев, в Карагандинской области - 1 случай, в Акмолинской области - 6 случаев.
 
На сегодняшний день в стране подтверждены 363 случая регистрации коронавируса: 
 
Нур-Султан – 184 случаев;
 
Алматы – 84 случая;
 
Карагандинская область - 14 случаев;
 
Атырауская область - 16 случаев; 
 
Акмолинская область - 16 случаев;
 
Жамбылская область - 3 случая;
 
Шымкент - 3 случая;
 
Восточно-Казахстанская область - 2 случая;
 
Алматинская область - 8 случаев;
 
Актюбинская область - 3 случая;
 
Северо-Казахстанская область - 3 случая;
 
Павлодарская область - 1 случай;
 
Мангистауская область - 1 случай;
 
Кызылординская область - 18 случаев;
 
Западно-Казахстанская область - 2 случая;
 
Туркестанская область - 5 случаев.
 
Всего в Казахстане зарегистрировано 3 случая смерти от коронавирусной инфекции. 

Первый случай смерти был зарегистрирован в Нур-Султане 26 марта. Погибшая - 64-летняя жительница Акмолинской области, госпитализированная в столице. По информации Министерства здравоохранения РК, причиной смерти казахстанки стала тотальная двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность, сепсис на фоне сахарного диабета, гипертонической болезни и атеросклероза. Причиной пневмонии, в свою очередь, стал коронавирус.  

Второму погибшему было 50 лет. Он был госпитализирован 21 марта, но болел в течение месяца, за медицинской помощью не обращался. У двух близких членов семьи также зарегистрирована коронавирусная инфекция.

По последним данным, в Казахстане выздоровели 24 человека (в Нур-Султане - 16 и в Алматы - 8).
 

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