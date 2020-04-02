В Карагандинской области зафиксирован летальный случай от коронавируса

Нур-Султан. 1 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 11.15 1 апреля 2020 года в Казахстане подтверждены 363 случая регистрации коронавируса, передает Kazakhstan Today.

В Карагандинской области зафиксирован 1 летальный случай от коронавирусной инфекции", - сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

По данным Минздрава РК, зарегистрированы еще 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией: в городе Алматы - 2 случая, в городе Нур-Султане - 6 случаев, в Карагандинской области - 1 случай, в Акмолинской области - 6 случаев.

На сегодняшний день в стране подтверждены 363 случая регистрации коронавируса:

Нур-Султан – 184 случаев;

Алматы – 84 случая;

Карагандинская область - 14 случаев;

Атырауская область - 16 случаев;

Акмолинская область - 16 случаев;

Жамбылская область - 3 случая;

Шымкент - 3 случая;

Восточно-Казахстанская область - 2 случая;

Алматинская область - 8 случаев;

Актюбинская область - 3 случая;

Северо-Казахстанская область - 3 случая;

Павлодарская область - 1 случай;

Мангистауская область - 1 случай;

Кызылординская область - 18 случаев;

Западно-Казахстанская область - 2 случая;

Туркестанская область - 5 случаев.

Всего в Казахстане зарегистрировано 3 случая смерти от коронавирусной инфекции.





Первый случай смерти был зарегистрирован в Нур-Султане 26 марта. Погибшая - 64-летняя жительница Акмолинской области, госпитализированная в столице. По информации Министерства здравоохранения РК, причиной смерти казахстанки стала тотальная двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность, сепсис на фоне сахарного диабета, гипертонической болезни и атеросклероза. Причиной пневмонии, в свою очередь, стал коронавирус.





Второму погибшему было 50 лет . Он был госпитализирован 21 марта, но болел в течение месяца, за медицинской помощью не обращался. У двух близких членов семьи также зарегистрирована коронавирусная инфекция.





По последним данным, в Казахстане выздоровели 24 человека (в Нур-Султане - 16 и в Алматы - 8).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства