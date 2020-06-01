Блокпосты между населенными пунктами снимаются с 1 июня

Нур-Султан. 31 мая. Kazakhstan Today - Блокпосты, которые были установлены для борьбы с Covid-19 между населенными пунктами, снимаются с 1 июня, напомнил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, а также поблагодарил сотрудников, задействованных в работе блокпостов, сообщает Polisia.kz.

Блокпосты между населенными пунктами снимаются. Но это не значит, что угрозы больше нет. Гражданам следует и дальше строго соблюдать санитарные требования и меры предосторожности", - сообщил Ерлан Тургумбаев на селекторном совещании с руководителями служб и подразделений.

Тургумбаев отметил, что, благодаря своевременно принятым мерам, самоотверженности врачей, полицейских, военных и волонтеров, а также ответственности и дисциплинированности населения, Казахстан проходит этот период с минимальными потерями.

Это было нелегко. Круглосуточный режим работы, в ряде случаев полевые условия и казарменное положение, оторванность от дома и семьи, порой непонимание и упреки отдельных граждан вызывали огромные психологические и физические нагрузки. Но наши сотрудники продолжали нести службу, четко выполняя на протяжении всех 78 дней поставленные руководством страны задачи", - подчеркнул глава МВД.

Как стало известно, за добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей, непосредственное участие в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией на блокпостах наиболее отличившиеся сотрудники приказом министра награждены грамотами и благодарственными письмами.

В период карантинного режима в стране функционировало порядка 400 блокпостов, на которых было задействовано около 6000 сотрудников ОВД. За весь период на блокпостах проверено более 3,2 миллиона транспортных средств и порядка 5 миллионов пассажиров.

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