Сводка эпидситуации в Казахстане на 1 апреля

НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - По состоянию на 23.59 31 марта 2021 года в Казахстане зарегистрировано 246 854 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1873 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтвержден 246 854 случай, из них:

в городе Алматы – 34 598 (+515);

в городе Нур-Султане – 31 106 (+512);

в ВКО – 22 880 (+34);

в Павлодарской области – 19 127 (+17);

в Атырауской области – 18 727 (+75);

в Карагандинской области – 17 751 (+95);

в Акмолинской области – 15 370 (+48);

в ЗКО – 15 146 (+98);

в Костанайской области – 13 821 (+37);

в СКО – 13 064 (+17);

в Алматинской области – 13 698 (+220);

в городе Шымкенте – 6856 (+51);

в Жамбылской области – 6423 (+26);

в Актюбинской области – 5322 (+86);

в Туркестанской области – 4493 (+7);

в Мангистауской области – 4428 (+19);

в Кызылординской области – 4044 (+15).

В Казахстане за сутки 1219 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 220 313 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 1 апреля лечение от КВИ продолжают получать 25 156 человек (23 481 КВИ+ и 1675 КВИ-), из них в стационарах находятся 8590 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 566 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 348 пациентов;

• в состоянии крайней степени тяжести – 83 пациента;

• на аппарате ИВЛ – 52 пациента.

На 30 марта 2021 года зарегистрировано 93 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 4 случая с летальным исходом. Выздоровело 215 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 50 618, случаев с летальным исходом – 692, всего выздоровело – 48 251 человек.





По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 по 31 марта зарегистрировано 3060 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.





в "красной" зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Алматинская, Атырауская, Актюбинская и Западно-Казахстанская области. В "желтой" зоне: город Шымкент и Карагандинская область. В "зеленой" зоне - все остальные регионы. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 апреля,находятся: Нур-Султан, Алматы, Алматинская, Атырауская, Актюбинская и Западно-Казахстанская области.: город Шымкент и Карагандинская область.- все остальные регионы.

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