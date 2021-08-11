С 1 сентября в Алматы начнут проверять вакцинацию работников

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АЛМАТЫ. 10 АВГУСТА - Вакцинацию работников трудовых коллективов начнут проверять в Алматы с 1 сентября текущего года, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача, до 10 августа сотрудники трудовых коллективов должны быть привиты первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции. А в срок до 1 сентября - вторым компонентом. Исключения предусмотрены для лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев.

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы МЗ РК Садвакас Байгабулов отметил, что ближе к 1 сентября будет определен алгоритм проверок вакцинации, с этой даты проверки и начнутся.

С согласно ПГГСВр РК №32 от 14 июля 2021 года определены сроки проведения вакцинации: в срок до 10 августа 2021 года - проведение профилактических прививок первым компонентом, а в срок до 1 сентября 2021 года - вторым компонентом вакцины от COVID-19 работников (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев); следовательно, контроль охвата вакцинацией работников законченным курсом может проводиться только с 1 сентября", - объяснили в департаменте.





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