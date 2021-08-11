С 1 сентября в Алматы начнут проверять вакцинацию работников

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Ранее сообщалось, что сегодня, 10 августа, в РК истекает срок для обязательной вакцинации сотрудников предприятий для их допуска на работу.
Согласно постановлению главного государственного санитарного врача, до 10 августа сотрудники трудовых коллективов должны быть привиты первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции. А в срок до 1 сентября - вторым компонентом. Исключения предусмотрены для лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев.
Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы МЗ РК Садвакас Байгабулов отметил, что ближе к 1 сентября будет определен алгоритм проверок вакцинации, с этой даты проверки и начнутся.
С согласно ПГГСВр РК №32 от 14 июля 2021 года определены сроки проведения вакцинации: в срок до 10 августа 2021 года - проведение профилактических прививок первым компонентом, а в срок до 1 сентября 2021 года - вторым компонентом вакцины от COVID-19 работников (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев); следовательно, контроль охвата вакцинацией работников законченным курсом может проводиться только с 1 сентября", - объяснили в департаменте.
Напомним, в Казахстане с октября планируется ревакцинация.
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