Более 1,3 тыс. медработников Алматы вакцинированы от COVID-19

Алматы. 9 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы завершается первый этап вакцинации медработников от коронавирусной инфекции. Для этого СК Фармация поставила в город 1750 доз российской вакцины "Спутник V". Об этом сегодня на брифинге сообщила врач-эпидемиолог управления общественного здоровья Алматы Эльвира Ибрагимова, передает Kazakhstan Today.

Всего для медицинских работников для первого этапа получено 1750 доз вакцины, соответственно для второго этапа ожидается поставка 1750 доз. Вакцинация проводится в 2 этапа, вначале первым компонентом в дозе 0,5 миллилитра, затем, через 21 день, - вторым компонентом, также в дозе 0,5 миллилитра. Таким образом, первая доза вакцины запускает иммунный ответ, а вторая его усиливает", - отметила Ибрагимова.

Она уточнила, что по данным на 8 февраля, вакцинацией первого компонента охвачено 1315 медицинских сотрудников. Зарегистрировано 59 медицинских отводов, и 2 человека отказались от вакцинации.

Вакцинация сотрудников вторым компонентом начнется 21 февраля.

Эльвира Ибрагимова напомнила, что в первую очередь вакцинируют медицинских сотрудников инфекционных стационаров, сотрудников приемного покоя многопрофильных стационаров, отделений реанимации, скорой медицинской помощи, организаций здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также сотрудников санитарно-эпидемиологической службы.

Для проведения вакцинации в каждом районе были подготовлены прививочные кабинеты и прививочные бригады. Иммунизация проводится в строгом соответствии всех правил и соблюдения "холодовой цепи". Дополнительно контролирующими органами отслеживается процесс получения вакцины на централизованный склад хранения, ее транспортировка в медицинские организации и непосредственно сам процесс постановки вакцины", - подчеркнула врач-эпидемиолог.

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