1/5 часть всех вакцинировавшихся против КВИ в РК приходится на Алматы

АЛМАТЫ. 29 АПРЕЛЯ - 29 апреля о первых промежуточных результатах вакцинации препаратом QazVac в ходе онлайн-брифинга региональной службы коммуникаций сообщила главный врач городской поликлиники №8, координатор медицинского объединения Алмалинского района Управления общественного здоровья Алматы Фарида Агибаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Фариды Агибаевой, 28 апреля вакцинировались 8468 человек, из них выбрали отечественную вакцину 316 человек. Всего по Алматы за период с 1 февраля по 28 апреля вакцинированы - 202 574 человека. В том числе 16 820 педагогов, 23 061 медработник, 16 787 сотрудников правоохранительных органов, полицейских, среди остальных категорий - лица с хроническими заболеваниями и прикрепленное население.

На сегодняшний день в городе функционируют 211 пунктов, в которых задействованы 402 прививочные бригады медиков в количестве 1809 сотрудников, 40 выездных мобильных бригад. В прививочных пунктах медикам помогают волонтеры из медицинских вузов и колледжей. В настоящее время задействованы 364 обучающихся интернов и резидентов. Всего обучены 975 человек (611 в резерве)", - сообщила представитель управления общественного здоровья.

Она подчеркнула, что приоритетно нужно прививаться тем, кто не встречался с инфекцией, но и переболевшие коронавирусом тоже должны приходить на вакцинацию.

Необходимо помнить, что полный контроль над эпидемиологической ситуацией в стране возможен только при условии высокого уровня иммунизации населения путем прохождения вакцинации. Пока население массово не вакцинируется, пандемию не победить", - считает Фарида Агибаева.

Представитель УОЗ Алматы напомнила, что 25 апреля мегаполис получил 6000 доз отечественной вакцины QazVac (первый и второй компонент). Восьмым траншем - поступило 57 895 доз "Спутник V". Остаток вакцины на сегодняшний день в городе составляет: 75 411 доз, в том числе QazVac - 984 дозы.

Фарида Агибаева также сообщила, что на сегодняшний день в 6 мечетях Алматы развернуты прививочные пункты. Уже сегодня сделать прививку от коронавируса можно в мечети "Калкаман", "Нур" открыты и функционируют пункты вакцинации для прихожан.

К пятнице, 30 апреля, прививочные пункты откроют на территории мечетей "Музаммиль", "Аль-Мадина", "Абдулла", "Центральной мечети Алматы".

Пункт вакцинации "Центральной мечети Алматы" является передвижным и функционирует во время коллективных богослужений (пятничные молитвы и др.). Кроме того, привиться можно в Вознесенском кафедральном соборе и Храме Христа Спасителя, они работают по воскресеньям.

Со списком прививочных пунктов можно ознакомиться на сайте УОЗ Алматы.

Ранее в УОЗ Алматы прокомментировали информацию о продаже электронных паспортов вакцинации.

По состоянию на 23.59 28 апреля в Казахстане зарегистрировано 316 695 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 2883 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 316 695 случаев, из них в Алматы - 53 144 (+695).

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