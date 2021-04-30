1/5 часть всех вакцинировавшихся против КВИ в РК приходится на Алматы

По словам Фариды Агибаевой, 28 апреля вакцинировались 8468 человек, из них выбрали отечественную вакцину 316 человек. Всего по Алматы за период с 1 февраля по 28 апреля вакцинированы - 202 574 человека. В том числе 16 820 педагогов, 23 061 медработник, 16 787 сотрудников правоохранительных органов, полицейских, среди остальных категорий - лица с хроническими заболеваниями и прикрепленное население.
На сегодняшний день в городе функционируют 211 пунктов, в которых задействованы 402 прививочные бригады медиков в количестве 1809 сотрудников, 40 выездных мобильных бригад. В прививочных пунктах медикам помогают волонтеры из медицинских вузов и колледжей. В настоящее время задействованы 364 обучающихся интернов и резидентов. Всего обучены 975 человек (611 в резерве)", - сообщила представитель управления общественного здоровья.
Она подчеркнула, что приоритетно нужно прививаться тем, кто не встречался с инфекцией, но и переболевшие коронавирусом тоже должны приходить на вакцинацию.
Необходимо помнить, что полный контроль над эпидемиологической ситуацией в стране возможен только при условии высокого уровня иммунизации населения путем прохождения вакцинации. Пока население массово не вакцинируется, пандемию не победить", - считает Фарида Агибаева.
Представитель УОЗ Алматы напомнила, что 25 апреля мегаполис получил 6000 доз отечественной вакцины QazVac (первый и второй компонент). Восьмым траншем - поступило 57 895 доз "Спутник V". Остаток вакцины на сегодняшний день в городе составляет: 75 411 доз, в том числе QazVac - 984 дозы.
Фарида Агибаева также сообщила, что на сегодняшний день в 6 мечетях Алматы развернуты прививочные пункты. Уже сегодня сделать прививку от коронавируса можно в мечети "Калкаман", "Нур" открыты и функционируют пункты вакцинации для прихожан.
К пятнице, 30 апреля, прививочные пункты откроют на территории мечетей "Музаммиль", "Аль-Мадина", "Абдулла", "Центральной мечети Алматы".
Пункт вакцинации "Центральной мечети Алматы" является передвижным и функционирует во время коллективных богослужений (пятничные молитвы и др.). Кроме того, привиться можно в Вознесенском кафедральном соборе и Храме Христа Спасителя, они работают по воскресеньям.
Со списком прививочных пунктов можно ознакомиться на сайте УОЗ Алматы.
Ранее в УОЗ Алматы прокомментировали информацию о продаже электронных паспортов вакцинации.
По состоянию на 23.59 28 апреля в Казахстане зарегистрировано 316 695 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 2883 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 316 695 случаев, из них в Алматы - 53 144 (+695).
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