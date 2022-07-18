Система Orphus

В Казахстане за сутки зарегистрировано свыше 1,5 тыс. новых случаев заболевания КВИ

17.07.2022, 11:57 5986
В Казахстане за сутки зарегистрировано свыше 1,5 тыс. новых случаев заболевания КВИ
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 17 ИЮЛЯ - В Республике Казахстан за прошедшие сутки зарегистрировано 1546 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего сначала пандемии в стране подтверждено 1 316 567 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

По данным межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса, в Казахстане за прошедшие сутки подтверждено 1546 новых случаев заражения, из них:

в Нур-Султане - 489, 
 
в Алматы - 520, 
 
в Шымкенте - 98, 
 
в Акмолинской области - 25, 
 
в Актюбинской области - 10, 
 
в Алматинской области - 82, 
 
в Атырауской области - 27, 
 
в ВКО - 17, 
 
в Жамбылской области - 58, 
 
в ЗКО - 17, 

в Карагандинской области - 74, 
 
в Костанайской области - 19, 
 
в Кызылординской области - 45, 
 
в Мангистауской области - 20, 
 
в Павлодарской области - 11, 
 
в СКО - 16, 
 
в Туркестанской области - 18. 

По последним данным, в Казахстане 413 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них в Нур-Султане - 72, в Алматы - 293, в Алматинской области - 44, в Павлодарской области - 4. Всего с начала пандемии в стране выздоровели 1 295 438 человек. 

В Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 538 630 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 321 029 человек", - сообщает МВК по нераспространению коронавируса.  


По информации на 17 июля лечение от КВИ продолжают получать 7 571 человек (–7 465+ и 106 КВИ-). В стационарах находятся 680 пациентов, на амбулаторном уровне – 6 891 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 15 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент. 

Все регионы Казахстана продолжают находиться в зеленой зоне.
 

новости по теме

Британские вирусологи: новый подвид коронавируса может оказаться более заразным

17.07.2022, 13:43 5046
Британские вирусологи: новый подвид коронавируса может оказаться более заразным
Фото: pixabay.com
ЛОНДОН. 17 ИЮЛЯ - Вирусологи Великобритании выражают обеспокоенность в связи с быстрым распространением выявленного в стране подварианта BA.2.75, получившего название "кентавр", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Предполагается, что новая мутация COVID-19 еще более заразная, чем омикрон. Еще одна проблема заключается в том, что генетические изменения могут облегчить вирусу возможность обходить уже выработавшиеся в организме защитные антитела", - сообщает "ИноТВ" со ссылкой на The Independent.

 
Быстрое распространение нового подварианта COVID-19 вызывает обеспокоенность среди британских вирусологов, которые предупреждают, что он может оказаться более заразным, чем все другие подвиды омикрона. Пока остается неясным, может ли он вызвать более тяжелую форму заболевания. Однако ученые предполагают, что "кентавр" способен обойти иммунитет, который уже выработался в организме человека после вакцинации или предыдущего заражения.
 
Подвариант коронавируса BA.2.75, получивший название "кентавр", впервые был обнаружен в мае этого года в Индии и продолжает стремительно распространяться по разным континентам. Он считается еще более заразным, чем подварианты BA.5 и BA.2, которые были выявлены ранее. К настоящему моменту "кентавр" был замечен в десятке других стран, включая Великобританию, США, Австралию, Германию и Канаду.
 
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) неделю назад определил BA.2.75 как "вариант, находящийся под наблюдением". Это означает, что есть определенные признаки того, что "кентавр" может оказаться более заразным, поясняется в статье.
 
Обеспокоенность среди экспертов также вызывает большое количество мутаций, содержащихся в BA.2.75, по сравнению с его предшественниками. Некоторые из этих мутаций связаны с шиповидным белком и могут позволить вирусу более эффективно связываться с другими клетками, пояснил Мэтью Бинникер, директор клинической вирусологии в клинике Майо в Рочестере, штат Миннесота.
 
Еще одна проблема заключается в том, что генетические изменения могут облегчить вирусу возможность обходить антитела - защитные белки, вырабатываемые организмом в ответ на вакцинацию или заражение более старыми штаммами COVID-19. В то же время эксперты считают, что прививки, включая бустерную вакцинацию, по-прежнему являются лучшей защитой от осложнений даже в случае повторного заражения.
 
Может потребоваться еще несколько недель, чтобы понять, сможет ли новая мутация коронавируса оказать ощутимое влияние на борьбу с пандемией. Как подчеркнула Шиши Луо, возглавляющая отдел инфекционных заболеваний компании Helix, которая предоставляет информацию о вирусах в центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), новая мутация является еще одним напоминанием о том, что коронавирус постоянно развивается и продолжает распространяться.
 
Между тем Всемирная организация здравоохранения заявила, что из-за COVID-19 в мире все еще сохраняется чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения. ВОЗ также сообщила в четверг, что число зарегистрированных во всем мире новых случаев заболевания коронавирусом растет уже пятую неделю подряд, в то время как число смертей остается относительно стабильным.
 

Все регионы Казахстана находятся в зеленой зоне по КВИ

16.07.2022, 10:56 13561
Все регионы Казахстана находятся в зеленой зоне по КВИ
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 16 ИЮЛЯ - Всего в стране подтвержден 1 315 021 случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации МВК по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки зарегистрировано 1470 новых случаев заболевания КВИ, из них: 
 
  • в городе Нур-Султане - 423, 
  • в городе Алматы - 494, 
  • в городе Шымкенте - 106, 
  • в Акмолинской области - 27, 
  • в Актюбинской области - 4, 
  • в Алматинской области - 132, 
  • в Атырауской области - 27, 
  • в ВКО - 22, 
  • в Жамбылской области - 54, 
  • в ЗКО - 12, 
  • в Карагандинской области - 81, 
  • в Костанайской области - 14, 
  • в Кызылординской области - 23, 
  • в Мангистауской области - 17, 
  • в Павлодарской области - 12, 
  • в СКО - 10, 
  • в Туркестанской области - 12. 
 
В Казахстане 532 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 295 025 человек.
 
На 15 июля в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 537 392 человека, вторым компонентом - 9 319 802 человека.
 
В соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 16 июля все регионы Казахстана находятся в зеленой зоне.
 

Алгоритм действий при переходе в желтую и красную зоны озвучили в Минздраве

15.07.2022, 14:16 20216
Алгоритм действий при переходе в желтую и красную зоны озвучили в Минздраве
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - Какие меры будут предприниматься Министерством здравоохранения при неблагоприятном развитии эпидситуации по коронавирусу и переходе в желтую и красную зоны, рассказала сегодня на брифинге в СЦК министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Будут приняты дополнительные меры: работа с близкими контактными, ограничение, перевод на дистанционную работу больных сотрудников, сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации, а также будут приниматься меры по обязательному ношению масок в общественных местах и на транспорте. При переходе в красную зону в регионах дополнительно к мерам, принятым в желтой зоне, будут приняты меры по ограничению передвижения населения и деятельности субъектов предпринимательства в два этапа в зависимости от нагрузки на стационар и ПМСП", - сообщила министр.

 
Сегодня Гиният также озвучила прогноз по коронавирусу на ближайшие месяцы. По ее словам, заболеваемость COVID-19 будет расти в августе, снижение ожидается в конце августа и в сентябре. 
 

В Минздраве озвучили прогноз по коронавирусу

15.07.2022, 12:41 21481
В Минздраве озвучили прогноз по коронавирусу
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - Министр здравоохранения Республики Казахстан Ажар Гиният сообщила, что заболеваемость коронавирусом в стране достигнет своего пика в августе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно прогнозу заболеваемости коронавирусом в РК, озвученному главой МЗ РК, при пессимистичном сценарии ожидается до 4 тысяч заболевших в сутки; при реалистичном - до 2,5 тысячи случаев в сутки; при оптимистичном - до 1 тысячи случаев в сутки.
 
Ажар Гиният отметила, что заболеваемость COVID-19 будет расти в августе, снижение ожидается в конце августа и в сентябре.

Министр также рассказала, что за последнюю неделю по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость КВИ выросла в 2,5 раза, в сутки регистрируется до 1300 случаев коронавируса.
 

В Казахстане зарегистрировано 1257 новых случаев заболевания коронавирусом

15.07.2022, 09:05 23476
В Казахстане зарегистрировано 1257 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1257 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтвержден 1 313 551 случай, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению КВИ, новые случаи зарегистрированы
 
в городе Нур-Султане - 353, 
 
в городе Алматы - 349, 
 
в городе Шымкенте - 103, 
 
в Акмолинской области - 30, 
 
в Актюбинской области - 7, 
 
в Алматинской области - 115, 
 
в Атырауской области - 23, 
 
в ВКО - 15, 
 
в Жамбылской области - 60, 
 
в ЗКО - 13, 
 
в Карагандинской области - 70, 
 
в Костанайской области - 17, 
 
в Кызылординской области - 51, 
 
в Мангистауской области - 16, 
 
в Павлодарской области - 9, 
 
в СКО - 5, 
 
в Туркестанской области - 21.
 
13 июля выявлено 14 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
1 человек скончался от КВИ+.
 
На 15 июля лечение от КВИ продолжают получать 5483 человека (5394 КВИ+ и 89 КВИ-), из них в стационарах находятся 588 пациентов, на амбулаторном уровне - 4895 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 16 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
В Казахстане на 15 июля I компонентом против КВИ провакцинировано 9 536 079 человек, II компонентом - 9 318 769 человек. Ревакцинировано 4 894 175 человек.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано более тысячи новых случаев COVID-19

14.07.2022, 08:41 32396
В Казахстане за сутки зарегистрировано более тысячи новых случаев COVID-19
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1104 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 312 294 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению КВИ, новые случаи выявлены:
 
в городе Нур-Султане - 328, 
 
в городе Алматы - 350, 
 
в городе Шымкенте - 102, 
 
в Акмолинской области - 14, 
 
в Актюбинской области - 10, 
 
в Алматинской области - 88, 
 
в Атырауской области - 18, 
 
в ВКО - 13, 
 
в Жамбылской области - 40, 
 
в ЗКО - 11, 
 
в Карагандинской области - 58, 
 
в Костанайской области - 15, 
 
в Кызылординской области - 16, 
 
в Мангистауской области - 12, 
 
в Павлодарской области - 10, 
 
в СКО - 10, 
 
в Туркестанской области - 9.
 
В "желтой" зоне по темпам распространения КВИ находится город Алматы. В "зеленой" зоне находятся все остальные регионы РК.
 
12 июля зарегистрировано 8 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 
За сутки в Казахстане выздоровели 334 человека, всего с начала пандемии выздоровели 1 294 233 человека.
 
На 14 июля лечение от КВИ продолжают получать 4477 человек (4398 КВИ+ и 79 КВИ-), из них в стационарах находятся 503 пациента, на амбулаторном уровне - 3974 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 14 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 1 пациент, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
На 13 июля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 534 769 человек, 2-м компонентом - 9 317 774 человека. Ревакцинировано 4 884 806 человек.
 

В Нидерландах нашли новый подвид штамма омикрон под названием "кентавр"

14.07.2022, 08:24 31596
ПАРИЖ. 14 ИЮЛЯ - Новый подвид штамма коронавируса омикрон BA.2.75, который получил название "кентавр", обнаружили в Нидерландах, сообщил в среду Национальный институт здравоохранения страны (RIVM), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Отмечается, что вариант BA.2.75, именуемый кентавром, является подвидом штамма коронавируса омикрон, сообщает РИА Новости.
 

Вариант BA.2.75 выявлен в Нидерландах. Он был обнаружен в образце теста от 26 июня 2022 года в северо-восточной провинции Гелдерланд", - говорится в заявлении института.

 
Ранее СМИ сообщали, что эта мутация коронавируса была обнаружена в Индии и по крайней мере в десяти других странах, включая Австралию, Германию, Великобританию, США и Канаду.
 

В Казахстане зарегистрировано 820 новых случаев COVID-19

13.07.2022, 09:03 39226
В Казахстане зарегистрировано 820 новых случаев COVID-19
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 820 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 311 190 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению КВИ, новые случаи выявлены: 
 
в городе Нур-Султане - 180, 
 
в городе Алматы - 280, 
 
в городе Шымкенте - 87, 
 
в Акмолинской области - 8, 
 
в Актюбинской области - 3, 
 
в Алматинской области - 67, 
 
в Атырауской области - 17, 
 
в ВКО - 12, 
 
в Жамбылской области - 35, 
 
в ЗКО - 7, 
 
в Карагандинской области - 56, 
 
в Костанайской области - 9, 
 
в Кызылординской области - 19, 
 
в Мангистауской области - 10, 
 
в Павлодарской области - 8, 
 
в СКО - 9, 
 
в Туркестанской области - 13. 
 
В "желтой" зоне находится город Алматы, остальные регионы РК - в "зеленой" зоне.
 
По данным Минздрава, 11 июля выявлено 2 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
На 13 июля лечение от КВИ продолжают получать 3700 человек (3628 КВИ+ и 72 КВИ-), из них в стационарах находятся 433 пациента, на амбулаторном уровне - 2267 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 16 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести и на аппарате ИВЛ пациентов нет.
 
В Казахстане на 13 июля I компонентом провакцинировано 9 533 500 человек, II компонентом - 9 316 921 человек. Ревакцинировано 4 875 878 человек.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?

      Архив опросов