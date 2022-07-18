В Казахстане за сутки зарегистрировано свыше 1,5 тыс. новых случаев заболевания КВИ

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НУР-СУЛТАН. 17 ИЮЛЯ - В Республике Казахстан за прошедшие сутки зарегистрировано 1546 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего сначала пандемии в стране подтверждено 1 316 567 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса, в Казахстане за прошедшие сутки подтверждено 1546 новых случаев заражения, из них:
в Нур-Султане - 489,
в Алматы - 520,
в Шымкенте - 98,
в Акмолинской области - 25,
в Актюбинской области - 10,
в Алматинской области - 82,
в Атырауской области - 27,
в ВКО - 17,
в Жамбылской области - 58,
в ЗКО - 17,
в Карагандинской области - 74,
в Костанайской области - 19,
в Кызылординской области - 45,
в Мангистауской области - 20,
в Павлодарской области - 11,
в СКО - 16,
в Туркестанской области - 18.
По последним данным, в Казахстане 413 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них в Нур-Султане - 72, в Алматы - 293, в Алматинской области - 44, в Павлодарской области - 4. Всего с начала пандемии в стране выздоровели 1 295 438 человек.
В Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 538 630 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 321 029 человек", - сообщает МВК по нераспространению коронавируса.
По информации на 17 июля лечение от КВИ продолжают получать 7 571 человек (–7 465+ и 106 КВИ-). В стационарах находятся 680 пациентов, на амбулаторном уровне – 6 891 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 15 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
Все регионы Казахстана продолжают находиться в зеленой зоне.