В Алматы с 1 апреля вакцину от COVID-19 получили более 44 тыс. человек

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АЛМАТЫ. 6 АПРЕЛЯ - В Алматы с 1 по 5 апреля вакцину от COVID-19 получили 44 315 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За период с 1 по 5 апреля "Спутником V" провакцинировано 44 315 человек. Из них 6200 получили оба компонента вакцины. Со 2 апреля - по 5 апреля вакцинировано 28 713 граждан. За прошедшие сутки прививку получили 4764 человека", - проинформировали в акимате города.

В настоящее время остаток вакцин составляет 6335 доз, процесс вакцинации продолжается.

В рамках пятого транша вакцины 9 апреля запланирована поставка в город 57 445 доз, а 13 апреля - еще 57 445 доз. Все дозы будут распределены до конца месяца.

Планируется вакцинировать 2310 медработников, 2926 педагогов, 1834 сотрудника правоохранительных органов, 242 студента, 3631 с хронический пациент на диспансерном учете и 246 сотрудников детских учреждений.

Также сообщается, что за сутки 5 апреля в Алматы зарегистрировано 585 случаев коронавирусной инфекции, из которых 490 - с симптомами. На сегодняшний день в инфекционных стационарах (5610 коек) находятся 3146 человек, в том числе 87 детей (состояние легкой и средней степени). Из взрослых пациентов 77 находятся в крайне тяжелом состоянии, 570 - в тяжелом, 2499 - в состоянии средней степени тяжести.

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