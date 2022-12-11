В Казахстане 203 человека заболели коронавирусом за последние сутки

На 8 декабря зафиксирован один летальный случай от КВИ

Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 203 случая заболевания коронавирусом (ПЦР+). Всего с начала пандемии - 1 398 264 случая, - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 203 случая заболевания коронавирусом (ПЦР+). Всего с начала пандемии - 1 398 264 случая, информирует Министерство здравоохранения РК.





На 8 декабря зафиксирован один летальный случай от КВИ.





Кроме того, по данными Минздрава, 13 казахстанцев заболели пневмонией с признаками коронавируса (ПЦР-).





На 10 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1725 человек (-1 510+ и 215 КВИ-), из них в стационарах находятся 263 пациента, на амбулаторном лечении - 1462 пациента.





Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.