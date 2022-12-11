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В Казахстане 203 человека заболели коронавирусом за последние сутки

10.12.2022, 09:46 3281
На 8 декабря зафиксирован один летальный случай от КВИ
Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 203 случая заболевания коронавирусом (ПЦР+). Всего с начала пандемии - 1 398 264 случая, информирует Министерство здравоохранения РК.

На 8 декабря зафиксирован один летальный случай от КВИ.

Кроме того, по данными Минздрава, 13 казахстанцев заболели пневмонией с признаками коронавируса (ПЦР-).

На 10 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1725 человек (-1 510+ и 215 КВИ-), из них в стационарах находятся 263 пациента, на амбулаторном лечении - 1462 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.
 

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В Казахстане за сутки более 200 человек заболели коронавирусом

09.12.2022, 08:39 8326
Выявлено 13 случаев заболевания коронавирусной пневмонией
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 203 случая заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 398 264 случая заболевания.

По данным Минздрава РК, на 9 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1667 человек (1460 КВИ+ и 207 КВИ-), из них в стационарах находится 263 пациента, на амбулаторном лечении - 1404 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 4 пациентa.

За 7 декабря выявлено 13 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса.
 

В Казахстане за сутки выявлено 219 случаев заболевания коронавирусом

08.12.2022, 08:53 13646
За 6 декабря в РК выявлено 18 случаев заболевания коронавирусной пневмонией
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 219 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 398 061 случай заболевания.

По данным Минздрава РК, на 8 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1556 человек (1348 КВИ+ и 208 КВИ-), из них в стационарах находится 234 пациента, на амбулаторном уровне - 1322 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 4 пациента.

За 6 декабря в РК выявлено 18 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 

В Казахстане за сутки 175 человек заболели коронавирусом

07.12.2022, 09:48 19041
За 5 декабря зарегистрировано 10 случаев заболевания пневмонией
Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 175 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 397 842 случая заболевания.

По данным Минздрава РК, на 7 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1447 человек (1255 КВИ+ и 192 КВИ-), из них в стационарах находится 203 пациента, на амбулаторном уровне - 1244 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 4 пациентa.

За 5 декабря зарегистрировано 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 

В Пекине ослабили антиковидные ограничения

06.12.2022, 20:46 22086
Ожидается, что власти Китая объявят о 10 новых мерах по смягчению ковидных ограничений
Пекин. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Жителям Пекина разрешили ходить в парки, супермаркеты, офисы и аэропорты без отрицательного результата теста на COVID-19.

Как сообщает Reuters, ожидается, что власти Китая объявят о 10 новых мерах по смягчению ковидных ограничений. Помимо прочего, заболевание может быть понижено с нынешней высшей категории инфекционных заболеваний A до менее строгой категории B. Также гражданам Китая с положительным результатом на коронавирус разрешат домашний карантин.

Ослабление антиковидных мер происходит на фоне многодневных массовых протестов в Китае.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 140 случаев заболевания коронавирусом

06.12.2022, 09:45 24081
Лечение от КВИ продолжают получать 1374 человека
Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 140 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 397 667 случаев заболевания.

По данным Минздрава РК, на 6 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1374 человека (1183 КВИ+ и 191 КВИ-), из них в стационарах находится 191 пациент, на амбулаторном уровне - 1183 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациентов, на аппарате ИВЛ - 4 пациента.

I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 849 289 человек, II компонентом - 10 613 754 человека. Ревакцинировано 5 669 940 человек.
 

В Казахстане впервые за месяц зарегистрирован летальный случай от коронавирусной пневмонии

05.12.2022, 08:33 28906
Лечение от коронавируса продолжают получать более тысячи человек
Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 114 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 397 527 случаев заболевания.

По данным Минздрава РК, на 5 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1364 человека (1214 КВИ+ и 197 КВИ-), из них в стационарах находится 176 пациентов, на амбулаторном уровне - 1235 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 3 пациентa.

За 3 декабря выявлено 3 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Зарегистрирован один летальный случай от КВИ-.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировали более 160 случаев КВИ

04.12.2022, 13:06 33326
На 4 декабря лечение от коронавируса продолжают получать 1364 человека
Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За сутки в Казахстане COVID-19 заразились 167 человек, сообщает пресс-служба Минздрава РК.

На 4 декабря лечение от коронавируса продолжают получать 1364 человека. Из них 1166 человек заразились КВИ+; 198 пациентов - КВИ-. В стационарах находятся 176 пациентов, на амбулаторном уровне - 1188.

Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 3 пациентa.

С 13 марта 2020 по 3 декабря 2022 года в Казахстане коронавирусом заразились 1 406 809 человек. За тот же период в стране от болезни умерли 19 053 человека.

Напомним, по итогам последнего секвенирования в республике установлена циркуляция варианта штамма омикрон BQ.1.1 (цербер) в 0,5%, в 99,5% - другие варианты штамма омикрон. О симптомах нового штамма коронавируса цербер рассказали в Минздраве.
 

Лечение от коронавируса продолжают получать более 1300 человек

03.12.2022, 09:44 39546
Из них в стационарах находится 176 пациентов, на амбулаторном уровне - 1127 пациентов
Астана. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На 3 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1303 человека (-1 116+ и 187 КВИ-), из них в стационарах находится 176 пациентов, на амбулаторном уровне - 1127 пациентов, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии - 7 пациентов;
  • в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента;
  • на аппарате ИВЛ - 3 пациента.

Всего с 13 марта 2020 года в Казахстане зарегистрировано 1 397 257 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Ранее в Минздраве рассказали о симптомах нового штамма коронавируса цербер.
 

 

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