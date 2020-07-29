208 человек скончались от КВИ в Казахстане

Нур-Султан. 28 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане зарегистрированы 208 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции в период с 20 июля по 26 июля, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает МВК по нераспространению COVID-19 из 208 погибших:

в Акмолинской области - 7: мужчины 1972, 1942, 1957, 1948 годов рождения; женщины 1961, 1950, 1940 годов рождения;

в Алматинской области - 10: мужчины 1949, 1949, 1963, 1969, 1966 годов рождения; женщины 1966, 1991, 1955, 1966, 1963 годов рождения;

в Атырауской области - 4: мужчина 1943, 1958, 1954 года рождения; женщина 1966 года рождения;





в Западно-Казахстанской области - 12: мужчины 1949, 1961, 1952 годов рождения; женщины 1961, 1947, 1950, 1949, 1963, 1944, 1950, 1947, 1940 годов рождения;

в Восточно-Казахстанской области - 23: мужчины 1951, 1947, 1963, 1941, 1937, 1955, 1954, 1950, 1953, 1943, 1937, 1954, 1942 годов рождения; женщины - 1968, 1956, 1955, 1955, 1939, 1928, 1961, 1955, 1949, 1962 годов рождения;

в Актюбинской области - 1: женщина 1931 года рождения;

в Жамбылской области - 28: мужчины - 1936, 1965, 1949, 1936, 1939, 1972, 1941, 1959, 1970, 1961, 1936, 1951, 1976, 1942, 1965 годов рождения; женщины 1950, 1939, 1949, 1950, 1961, 1951, 1957, 1940, 1954, 1951, 1975, 1939, 1952 годов рождения;

в Карагандинской области - 56: мужчины 1946, 1954, 1962, 1955, 1967, 1936, 1958, 1950, 1941, 1957, 1965, 1969, 1944, 1950, 1939, 1953, 1940, 1950, 1949, 1957, 1961, 1960, 1938, 1955, 1952, 1938, 1955, 1932, 1946, 1937 годов рождения; женщины 1957, 1940, 1936, 1931, 1967, 1930, 1947, 1933, 1967, 1949, 1955, 1932, 1961, 1930, 1952, 1938, 1934, 1952, 1935, 1953, 1963, 1953, 1945, 1947, 1940, 1963 годов рождения;

в Костанайской области - 3: мужчины 1969, 1947, 1943 годов рождения;





в Мангистауской области - 8: мужчины 1950, 1959, 1964, 1951, 1950 годов рождения; женщины 1951, 1942, 1942 годов рождения;

в Северо-Казахстанской области -6: мужчины 1951, 1945, 1953 годов рождения; женщины 1960, 1939, 1970 годов рождения;

в Туркестанской области - 2: мужчина 1957 года рождения; женщина 1994 года рождения;

в Нур-Султане - 10: мужчины 1960, 1956, 1957 годов рождения; женщины 1944, 1956, 1931, 1948, 1946, 1957, 1987 годов рождения;

в Алматы -38: мужчины 1951, 1958, 1961, 1960, 1964, 1959, 1955, 1933, 1937, 1950, 1945, 1943, 1943, 1947, 1961, 1943, 1948, 1950, 1955 годов рождения; женщины 1955, 1956, 1959, 1927, 1965, 1991, 1956, 1959, 1969, 1938, 1964, 1950, 1961, 1960, 1957, 1936, 1961, 1951, 1930 годов рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято решение зарегистрировать эти случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Всего по республике зарегистрировано 793 случая с летальным исходом.

Ранее сообщалось , что число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в Казахстане выросло до 83 122.

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