В Казахстане зарегистрировано еще 20 случаев заражения COVID-19

Нур-Султан. 3 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане по состоянию на 11.20 3 мая зарегистрированы еще 20 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

В Алматинской области зарегистрировано 4 новых случая заражения, в Мангистауской области - 1, Кызылординской области - 4, Атырауской области - 1, Актюбинской области - 6, в Нур-Султане - 4.

Итого зарегистрированных случаев в Казахстане - 3877:

Нур-Султан - 686;

Алматы - 1278;

Шымкент - 206;

Акмолинская область - 100;

Актюбинская область - 153;

Алматинская область - 149;

Атырауская область - 175;

Восточно-Казахстанская область - 25;

Жамбылская область - 146;

Западно-Казахстанская область - 164;

Карагандинская область - 154;

Костанайская область - 50;

Кызылординская область - 214;

Мангистауская область - 63;

Павлодарская область - 150;

Северо-Казахстанская область - 30;

Туркестанская область - 134.

От коронавируса в Казахстане скончались 25 человек, выздоровели 995 человек.

На сегодняшний день в мире зарегистрировано 3 486 530 случаев заражения COVID-19, в том числе 82 974 случая за последние сутки. Погибли 244 810 человек, в том числе 5176 за минувшие сутки. Выздоровели 1 125 186 человек (39 768 за сутки).

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