В Казахстане зарегистрировано еще 20 случаев заражения COVID-19

Нур-Султан. 3 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане по состоянию на 11.20 3 мая зарегистрированы еще 20 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
В Алматинской области зарегистрировано 4 новых случая заражения, в Мангистауской области - 1, Кызылординской области - 4, Атырауской области - 1, Актюбинской области - 6, в Нур-Султане - 4.
Итого зарегистрированных случаев в Казахстане - 3877:
Нур-Султан - 686;
Алматы - 1278;
Шымкент - 206;
Акмолинская область - 100;
Актюбинская область - 153;
Алматинская область - 149;
Атырауская область - 175;
Восточно-Казахстанская область - 25;
Жамбылская область - 146;
Западно-Казахстанская область - 164;
Карагандинская область - 154;
Костанайская область - 50;
Кызылординская область - 214;
Мангистауская область - 63;
Павлодарская область - 150;
Северо-Казахстанская область - 30;
Туркестанская область - 134.
От коронавируса в Казахстане скончались 25 человек, выздоровели 995 человек.
На сегодняшний день в мире зарегистрировано 3 486 530 случаев заражения COVID-19, в том числе 82 974 случая за последние сутки. Погибли 244 810 человек, в том числе 5176 за минувшие сутки. Выздоровели 1 125 186 человек (39 768 за сутки).
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