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В Казахстане зарегистрировано еще 20 случаев заражения COVID-19

03.05.2020, 11:34 11044
Нур-Султан. 3 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане по состоянию на 11.20 3 мая зарегистрированы еще 20 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 
В Алматинской области зарегистрировано 4 новых случая заражения, в Мангистауской области - 1, Кызылординской области - 4, Атырауской области - 1, Актюбинской области - 6, в Нур-Султане - 4.
 
Итого зарегистрированных случаев в Казахстане - 3877:
 
Нур-Султан - 686;
 
Алматы - 1278;
 
Шымкент - 206;
 
Акмолинская область - 100;
 
Актюбинская область - 153;
 
Алматинская область - 149;
 
Атырауская область - 175;
 
Восточно-Казахстанская область - 25;
 
Жамбылская область - 146;
 
Западно-Казахстанская область - 164;
 
Карагандинская область - 154;
 
Костанайская область - 50;
 
Кызылординская область - 214;
 
Мангистауская область - 63;
 
Павлодарская область - 150;
 
Северо-Казахстанская область - 30;
 
Туркестанская область - 134.
 
От коронавируса в Казахстане скончались 25 человек, выздоровели 995 человек.
 
На сегодняшний день в мире зарегистрировано 3 486 530 случаев заражения COVID-19, в том числе 82 974 случая за последние сутки. Погибли 244 810 человек, в том числе 5176 за минувшие сутки. Выздоровели 1 125 186 человек (39 768 за сутки).
 

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