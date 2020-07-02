Ограничительные меры в Шымкенте продлены до 20 июля

Шымкент. 1 июля. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач Шымкента продлил ограничительные меры в городе, установленные с 24 июня , передает Kazakhstan Today.

На время карантина в городе приостановлена деятельность:

- дошкольных организаций;

- всех спортивных объектов, за исключением спортивных баз, аккредитованных в Национальном олимпийском комитете только в период их использования для подготовки национальных сборных команд к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио-2020;

- салонов красоты, парикмахерских, маникюрных кабинетов;

- компьютерных клубов, бильярдных, букмекерских;

- банных комплексов, СПА-салонов, массажных кабинетов, саун;

- киосков, в том числе по продаже выпечки, фастфуда, мягкого мороженого, напитков, за исключением объектов, работающих в режиме доставки;

- автомойки, за исключением отдельно стоящих автомоек самообслуживания;

- кинотеатров, ночных клубов, детских игровых площадок, батутов и фудкортов при ТРЦ, торгово-развлекательных центров, торговых домов и ярмарок;

- объектов общественного питания, за исключением работающих на открытом воздухе (летники) или в режиме доставки.

При этом деятельность объектов общепита ограничат по времени с 09.00 до 21.00 с выходными днями в субботу и воскресенье, за исключением режима доставки.

Продовольственные магазины будут работать с 10.00 до 21.00 в будние дни и с 10.00 до 18.00 в субботу и воскресенье.

Запрещено посещение парков, скверов, набережных, спортивных площадок и других мест массового скопления людей.

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