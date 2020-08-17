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За сутки в Казахстане от коронавируса скончались 20 человек

16.08.2020, 10:03 6778
Нур-Султан. 16 августа. Kazakhstan Today - Еще 20 человек скончались от коронавируса в Казахстане, сообщает Kazakhstan Today.
 
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 19 741 человек, среди которых 109 детей.
 
В стационарах находятся 3289 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 452.
 
401 человек находится в тяжелом состоянии, 105 - в состоянии крайней степени тяжести, 77 - на аппаратах ИВЛ.
 
Ранее сообщалось, что за сутки в Казахстане выявили 409 новых случаев КВИ.
 

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