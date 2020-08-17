За сутки в Казахстане от коронавируса скончались 20 человек

Нур-Султан. 16 августа. Kazakhstan Today - Еще 20 человек скончались от коронавируса в Казахстане, сообщает Kazakhstan Today.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 19 741 человек, среди которых 109 детей.

В стационарах находятся 3289 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 452.

401 человек находится в тяжелом состоянии, 105 - в состоянии крайней степени тяжести, 77 - на аппаратах ИВЛ.

Ранее сообщалось, что за сутки в Казахстане выявили 409 новых случаев КВИ.

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