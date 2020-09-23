В Казахстане за сутки зафиксированы 20 случаев заболевания пневмонией

Нур-Султан. 22 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане за прошедшие сутки зафиксированы 20 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зафиксированы 20 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 30 человек выздоровели", - сообщает портал coronavirus2020.kz.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 31 168, летальных случаев - 345, выздоровевших - 26 739.

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