Сводка эпидситуации в Казахстане на 20 ноября

Нур-Султан. 20 ноября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 19 ноября 2020 года в Казахстане выявлены 123 888 заболевших COVID-19, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 791 заболевший с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

Нур-Султан - 15 448 (+53);

Алматы - 15 458 (+91);

Шымкент - 5315 (+5);

Акмолинская область - 4448 (+48);

Актюбинская область - 3431 (+4);

Алматинская область - 5473 (+25);

Атырауская область - 11 496 (+19);

Восточно-Казахстанская область - 14 650 (+242);

Жамбылская область - 4293 (+11);

Западно-Казахстанская область - 7643 (+39);

Карагандинская область - 10 899 (+20);

Костанайская область - 4552 (+63);

Кызылординская область - 3274;

Мангистауская область - 3420;

Павлодарская область - 5294 (+85);

Северо-Казахстанская область - 5345 (+85);

Туркестанская область - 3449 (+1).

За прошедшие сутки в Казахстане 311 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 33, город Алматы - 23, Акмолинская область - 7, Актюбинская область - 1, Алматинская область - 10, Атырауская область - 15, Восточно-Казахстанская область - 88, Жамбылская область - 11, Западно-Казахстанская область - 17, Карагандинская область - 9, Костанайская область - 53, Павлодарская область - 8, Северо-Казахстанская область - 36. Итого выздоровевших в Казахстане - 111 483.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 10 435 человека, среди которых 481 детей. В стационарах находятся 3088 пациентов, на амбулаторном уровне - 7347 человек. 220 человек находятся в тяжелом состоянии, 26 - в состоянии крайней степени тяжести, 21 - на аппаратах ИВЛ.

Кроме того, за прошедшие сутки зафиксированы 158 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 55 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 40 848, летальных случаев - 424, выздоровевших - 29 869 человек.

По данным Минздрава, за сутки скончались 6 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию и 1 пациент с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест).

Всего в Казахстане с 13 марта по 20 ноября зарегистрировано 1970 летальных случаев от коронавируса.

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