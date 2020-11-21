Сводка эпидситуации в Казахстане на 20 ноября

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 791 заболевший с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
Нур-Султан - 15 448 (+53);
Алматы - 15 458 (+91);
Шымкент - 5315 (+5);
Акмолинская область - 4448 (+48);
Актюбинская область - 3431 (+4);
Алматинская область - 5473 (+25);
Атырауская область - 11 496 (+19);
Восточно-Казахстанская область - 14 650 (+242);
Жамбылская область - 4293 (+11);
Западно-Казахстанская область - 7643 (+39);
Карагандинская область - 10 899 (+20);
Костанайская область - 4552 (+63);
Кызылординская область - 3274;
Мангистауская область - 3420;
Павлодарская область - 5294 (+85);
Северо-Казахстанская область - 5345 (+85);
Туркестанская область - 3449 (+1).
За прошедшие сутки в Казахстане 311 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 33, город Алматы - 23, Акмолинская область - 7, Актюбинская область - 1, Алматинская область - 10, Атырауская область - 15, Восточно-Казахстанская область - 88, Жамбылская область - 11, Западно-Казахстанская область - 17, Карагандинская область - 9, Костанайская область - 53, Павлодарская область - 8, Северо-Казахстанская область - 36. Итого выздоровевших в Казахстане - 111 483.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 10 435 человека, среди которых 481 детей. В стационарах находятся 3088 пациентов, на амбулаторном уровне - 7347 человек. 220 человек находятся в тяжелом состоянии, 26 - в состоянии крайней степени тяжести, 21 - на аппаратах ИВЛ.
Кроме того, за прошедшие сутки зафиксированы 158 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 55 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 40 848, летальных случаев - 424, выздоровевших - 29 869 человек.
По данным Минздрава, за сутки скончались 6 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию и 1 пациент с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест).
Всего в Казахстане с 13 марта по 20 ноября зарегистрировано 1970 летальных случаев от коронавируса.
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