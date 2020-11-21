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Сводка эпидситуации в Казахстане на 20 ноября

20.11.2020 81838
Нур-Султан. 20 ноября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 19 ноября 2020 года в Казахстане выявлены 123 888 заболевших COVID-19, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 791 заболевший с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 
 
В разрезе регионов: 
 
Нур-Султан - 15 448 (+53);
 
Алматы - 15 458 (+91);
 
Шымкент - 5315 (+5);
 
Акмолинская область - 4448 (+48);
 
Актюбинская область - 3431 (+4);
 
Алматинская область - 5473 (+25);
 
Атырауская область - 11 496 (+19);
 
Восточно-Казахстанская область - 14 650 (+242);
 
Жамбылская область - 4293 (+11);
 
Западно-Казахстанская область - 7643 (+39);
 
Карагандинская область - 10 899 (+20);
 
Костанайская область - 4552 (+63);
 
Кызылординская область - 3274;
 
Мангистауская область - 3420;
 
Павлодарская область - 5294 (+85);
 
Северо-Казахстанская область - 5345 (+85);
 
Туркестанская область - 3449 (+1).
 
За прошедшие сутки в Казахстане 311 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 33, город Алматы - 23, Акмолинская область - 7, Актюбинская область - 1, Алматинская область - 10, Атырауская область - 15, Восточно-Казахстанская область - 88, Жамбылская область - 11, Западно-Казахстанская область - 17, Карагандинская область - 9, Костанайская область - 53, Павлодарская область - 8, Северо-Казахстанская область - 36. Итого выздоровевших в Казахстане - 111 483.
 
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 10 435 человека, среди которых 481 детей. В стационарах находятся 3088 пациентов, на амбулаторном уровне - 7347 человек. 220 человек находятся в тяжелом состоянии, 26 - в состоянии крайней степени тяжести, 21 - на аппаратах ИВЛ.
 
Кроме того, за прошедшие сутки зафиксированы 158 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 55 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 40 848, летальных случаев - 424, выздоровевших - 29 869 человек.
 
По данным Минздрава, за сутки скончались 6 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию и 1 пациент с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест). 
 
Всего в Казахстане с 13 марта по 20 ноября зарегистрировано 1970 летальных случаев от коронавируса.
 

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