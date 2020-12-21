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Сводка эпидситуации в Казахстане на 20 декабря

20.12.2020 148204
Сводка эпидситуации в Казахстане на 20 декабря
Нур-Султан. 20 декабря. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 19 декабря в Казахстане выявлено 146 584 случаев коронавируса, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 652 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
 
Всего в стране подтверждено 146 584 случая, из них:
 
в ВКО - 18 211 (+60);
 
в городе Нур-Султан - 17 555 (+68);
 
в городе Алматы - 17 460 (+51);
 
в Атырауской области - 12 512 (+74);
 
в Карагандинской области - 11 666 (+32);
 
в ЗКО - 8782 (+37);
 
в Павлодарской области - 8246 (+80);
 
в СКО - 7903 (+66);
 
в Костанайской области - 6810 (+66);
 
в Акмолинской области - 6573 (+59);
 
в Алматинской области - 6475 (+25);
 
в городе Шымкент - 5452 (+3);
 
в Жамбылской области - 4840 (+6);
 
в Актюбинской области - 3623 (+8);
 
в Туркестанской области - 3575 (+4);
 
в Мангистауской области - 3561 (+12);
 
в Кызылординской области - 3340 (+1).
 
В Казахстане за сутки 824 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели - 130 776 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. 
 
На 20 декабря лечение от КВИ продолжают получать 25 350 человек (13 622 КВИ+ и 11 728 КВИ-), из них в стационарах находятся 4482 пациента, на амбулаторном уровне - 20 868 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
• в тяжелом состоянии - 259 пациентов; 
 
• в состоянии крайней степени тяжести - 38 пациентов;
 
• на аппарате ИВЛ - 37 пациентов.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 20 декабря зарегистрировано 2186 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 6 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 
 
Кроме того, за прошедшие сутки было зарегистрировано 25 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 4 случая с летальным исходом. За сутки выздоровел 61 человек. 
 
С 1 августа зарегистрировано: заболевших - 44 385, случаев с летальным исходом - 474, всего выздоровели - 32 183 человека.
 

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