Сводка эпидситуации в Казахстане на 20 декабря

Нур-Султан. 20 декабря. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 19 декабря в Казахстане выявлено 146 584 случаев коронавируса, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрировано 652 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 146 584 случая, из них:

в ВКО - 18 211 (+60);

в городе Нур-Султан - 17 555 (+68);

в городе Алматы - 17 460 (+51);

в Атырауской области - 12 512 (+74);

в Карагандинской области - 11 666 (+32);

в ЗКО - 8782 (+37);

в Павлодарской области - 8246 (+80);

в СКО - 7903 (+66);

в Костанайской области - 6810 (+66);

в Акмолинской области - 6573 (+59);

в Алматинской области - 6475 (+25);

в городе Шымкент - 5452 (+3);

в Жамбылской области - 4840 (+6);

в Актюбинской области - 3623 (+8);

в Туркестанской области - 3575 (+4);

в Мангистауской области - 3561 (+12);

в Кызылординской области - 3340 (+1).

В Казахстане за сутки 824 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели - 130 776 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 20 декабря лечение от КВИ продолжают получать 25 350 человек (13 622 КВИ+ и 11 728 КВИ-), из них в стационарах находятся 4482 пациента, на амбулаторном уровне - 20 868 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 259 пациентов;

• в состоянии крайней степени тяжести - 38 пациентов;

• на аппарате ИВЛ - 37 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 20 декабря зарегистрировано 2186 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 6 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, за прошедшие сутки было зарегистрировано 25 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 4 случая с летальным исходом. За сутки выздоровел 61 человек.

С 1 августа зарегистрировано: заболевших - 44 385, случаев с летальным исходом - 474, всего выздоровели - 32 183 человека.

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