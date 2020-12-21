Сводка эпидситуации в Казахстане на 20 декабря

За прошедшие сутки зарегистрировано 652 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 146 584 случая, из них:
в ВКО - 18 211 (+60);
в городе Нур-Султан - 17 555 (+68);
в городе Алматы - 17 460 (+51);
в Атырауской области - 12 512 (+74);
в Карагандинской области - 11 666 (+32);
в ЗКО - 8782 (+37);
в Павлодарской области - 8246 (+80);
в СКО - 7903 (+66);
в Костанайской области - 6810 (+66);
в Акмолинской области - 6573 (+59);
в Алматинской области - 6475 (+25);
в городе Шымкент - 5452 (+3);
в Жамбылской области - 4840 (+6);
в Актюбинской области - 3623 (+8);
в Туркестанской области - 3575 (+4);
в Мангистауской области - 3561 (+12);
в Кызылординской области - 3340 (+1).
В Казахстане за сутки 824 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели - 130 776 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 20 декабря лечение от КВИ продолжают получать 25 350 человек (13 622 КВИ+ и 11 728 КВИ-), из них в стационарах находятся 4482 пациента, на амбулаторном уровне - 20 868 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии - 259 пациентов;
• в состоянии крайней степени тяжести - 38 пациентов;
• на аппарате ИВЛ - 37 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 20 декабря зарегистрировано 2186 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 6 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
Кроме того, за прошедшие сутки было зарегистрировано 25 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 4 случая с летальным исходом. За сутки выздоровел 61 человек.
С 1 августа зарегистрировано: заболевших - 44 385, случаев с летальным исходом - 474, всего выздоровели - 32 183 человека.
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