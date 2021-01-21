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Сводка эпидситуации в Казахстане на 20 января

20.01.2021 176149
Сводка эпидситуации в Казахстане на 20 января
Нур-Султан. 20 января. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 19 января 2021 года в Казахстане зарегистрировано 171 232 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.
 
По данным Министерства здравоохранения, с 11 по 17 января в Казахстане от коронавирусной инфекции скончались 54 человека. В Нур-Султане - 4, в Алматы - 9, в Шымкенте - 5, в Акмолинской области - 2, в Актюбинской области - 4, в Алматинской области - 7, в Атырауской области - 3, в Восточно-Казахстанской области - 1, в Западно-Казахстанской области - 8, в Карагандинской области - 3, в Мангистауской области - 1, в Павлодарской области - 6, в Туркестанской области - 1.
 
Итого по Республике Казахстан зарегистрировано 2403 случая с летальным исходом.
 
За прошедшие сутки зарегистрированы 1134 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
 
Всего в стране подтверждено 171 232 случаев, из них:
 
в городе Алматы - 20 635 (+112);
 
в городе Нур-Султан - 20 342 (+198);
 
в ВКО - 19 638 (+43);
 
в Атырауской области - 15 104 (+74);
 
в Карагандинской области - 12 920 (+72);
 
в Павлодарской области - 10 874 (+151);
 
в ЗКО – 10 030 (+45);
 
в СКО - 9709 (+76);
 
в Костанайской области - 8811 (+68);
 
в Акмолинской области - 8558 (+108);
 
в Алматинской области - 8377 (+92);
 
в городе Шымкент - 5743 (+10);
 
в Жамбылской области - 5317 (+21);
 
в Туркестанской области - 3928 (+22);
 
в Мангистауской области - 3905 (+17);
 
в Актюбинской области - 3841 (+18);
 
в Кызылординской области - 3500 (+7).
 
В Казахстане 948 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 155 397 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 20 января лечение от КВИ продолжают получать 25 038 человек (13 404 КВИ+ и 11 643 КВИ-), из них в стационарах находится – 6 522 пациента, на амбулаторном уровне – 18 516 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
• в тяжелом состоянии - 307 пациентов; 
 
• в состоянии крайней степени тяжести - 61 пациент;
 
• на аппарате ИВЛ - 34 пациента.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 20 января зарегистрирован 2431 летальный случай от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 8 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
 
На 18 января 2021 года зарегистрировано 118 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 случая с летальным исходом. Выздоровело 149 человек.
 
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 46 984, случаев с летальным исходом - 545, всего выздоровели – 34 805 человек.
 

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