Сводка эпидситуации в Казахстане на 20 января

Нур-Султан. 20 января. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 19 января 2021 года в Казахстане зарегистрировано 171 232 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства здравоохранения, с 11 по 17 января в Казахстане от коронавирусной инфекции скончались 54 человека. В Нур-Султане - 4, в Алматы - 9, в Шымкенте - 5, в Акмолинской области - 2, в Актюбинской области - 4, в Алматинской области - 7, в Атырауской области - 3, в Восточно-Казахстанской области - 1, в Западно-Казахстанской области - 8, в Карагандинской области - 3, в Мангистауской области - 1, в Павлодарской области - 6, в Туркестанской области - 1.

Итого по Республике Казахстан зарегистрировано 2403 случая с летальным исходом.

За прошедшие сутки зарегистрированы 1134 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 171 232 случаев, из них:

в городе Алматы - 20 635 (+112);

в городе Нур-Султан - 20 342 (+198);

в ВКО - 19 638 (+43);

в Атырауской области - 15 104 (+74);

в Карагандинской области - 12 920 (+72);

в Павлодарской области - 10 874 (+151);

в ЗКО – 10 030 (+45);

в СКО - 9709 (+76);

в Костанайской области - 8811 (+68);

в Акмолинской области - 8558 (+108);

в Алматинской области - 8377 (+92);

в городе Шымкент - 5743 (+10);

в Жамбылской области - 5317 (+21);

в Туркестанской области - 3928 (+22);

в Мангистауской области - 3905 (+17);

в Актюбинской области - 3841 (+18);

в Кызылординской области - 3500 (+7).

В Казахстане 948 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 155 397 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 20 января лечение от КВИ продолжают получать 25 038 человек (13 404 КВИ+ и 11 643 КВИ-), из них в стационарах находится – 6 522 пациента, на амбулаторном уровне – 18 516 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 307 пациентов;

• в состоянии крайней степени тяжести - 61 пациент;

• на аппарате ИВЛ - 34 пациента.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 20 января зарегистрирован 2431 летальный случай от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 8 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

На 18 января 2021 года зарегистрировано 118 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 случая с летальным исходом. Выздоровело 149 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 46 984, случаев с летальным исходом - 545, всего выздоровели – 34 805 человек.

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