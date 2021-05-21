Сводка эпидситуации в Казахстане на 20 мая

НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - По состоянию на 23.59 19 мая 2021 года в Казахстане зарегистрировано 366 481 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2433 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 439;

в городе Алматы – 534;

в городе Шымкенте – 109;

в Акмолинской области – 129;

в Актюбинской области - 120;

в Алматинской области – 166;

в Атырауской области – 79;

в ВКО – 85;

в Жамбылской области – 23;

в ЗКО – 105;

в Карагандинской области – 326;

в Костанайской области – 37;

в Кызылординской области – 39;

в Мангистауской области – 63;

в Павлодарской области – 10;

в СКО – 33;

в Туркестанской области – 39.

В Казахстане за сутки 3210 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 327 026 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 20 мая лечение от КВИ продолжают получать 35 846 человек (35 314 КВИ+ и 532 КВИ-), из них в стационарах находятся 13 265 пациентов, на амбулаторном уровне – 22 581 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 742 пациента;

- в состоянии крайней степени тяжести – 187 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 107 пациентов.

На 18 мая 2021 года зарегистрирован 105 новых случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19. Выздоровели 78 человек. По данным за 18 мая, 4 человека скончались от пневмонии с признаками КВИ.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 54 382, выздоровели – 52 981 человек.

По уточненным данным Минздрава, за 2020 год в Казахстане от коронавируса с положительным ПЦР-тестом скончались 1783 человека, с отрицательным ПЦР-тестом - 2946 человек.

За 4 месяца 2021 года скончались 1480 человек с КВИ+ и 314 с КВИ-.

19 мая скончались 17 пациентов с подтвержденным КВИ+.

1 923 303 человек провакцинировано в Казахстане на 20 мая 2021 года.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 20 мая 2021 года, в "красной" зоне - города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.

В "желтой" зоне - Алматинская, Костанайская, Мангистауская и Павлодарская области.

В "зеленой" зоне - Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Туркестанская, Кызылординская области и СКО.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства