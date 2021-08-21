Сводка эпидситуации на 20 августа: от коронавируса и пневмонии скончались 163 пациента

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НУР-СУЛТАН. 20 АВГУСТА - По состоянию на 23.59 19 августа 2021 года в Казахстане подтверждено 723 064 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 7348 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 918;

в городе Алматы – 1555;

в городе Шымкенте – 415;

в Акмолинской области – 287;

в Актюбинской области – 426;

в Алматинской области – 400;

в Атырауской области – 435;

в ВКО – 203;

в Жамбылской области – 265;

в ЗКО – 135;

в Карагандинской области – 954;

в Костанайской области – 261;

в Кызылординской области – 233;

в Мангистауской области – 238;

в Павлодарской области – 351;

в СКО – 171;

в Туркестанской области – 101.

В Казахстане за сутки 5886 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 597 850 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне – Туркестанская область.

На 20 августа лечение от КВИ продолжают получать 122 620 человек (117 108 КВИ+ и 5512 КВИ-), из них:

- в стационарах находится – 30 128 пациентов;

- на амбулаторном уровне – 94 492 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 1 918 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 551 пациент;

- на аппарате ИВЛ – 248 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 19 августа 2021 года зарегистрировано 8106 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 18 августа от КВИ скончались 118 человек.

18 августа 2021 года зафиксировано 339 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 45 летальных исходов и 131 человек выздоровел. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 67 141, летальных случаев – 4174, выздоровевших – 57 455.

На 19 августа 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 276 224 человек, 2-м компонентом провакцинировано 4 913 196 человек.

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