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В Мангистауской области на карантин закрыли более 20 классов

16.09.2021, 09:33 5428
В Мангистауской области на карантин закрыли более 20 классов
Фото: KAZAKHSTAN TODAY
АКТАУ. 16 СЕНТЯБРЯ - В школах Мангистауской области на карантин закрыли 22 класса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным областного управления здравоохранения, в ковидных стационарах сейчас находятся 11 детей, сообщает "Хабар 24". 
 
Школ, закрытых на карантин, нет. Учеников, в чьих классах выявлены дети с положительным результатом ПЦР-теста, отправили на дистанционное обучение. Регион, напомним, в "красной зоне". За неделю в области зарегистрировали около тысячи новых случаев заражения. 
 

В области зарегистрированы 22 случая среди учеников. Дети заболели во время летних каникул, при тесном бытовом контакте у себя дома. Все классы, в которых были выявлены больные с коронавирусной инфекцией, закрыты на карантин на 14 дней постановлениями главных санврачей районов", - сказал Газиз Надуев, главный санитарный врач Мангистауской области.

 
Напомним, новый учебный год в Казахстане начался в очном формате. При этом, согласно данным опроса, проводимого на сайте агентства Kazakhstan Today, подавляющее большинство казахстанцев считает, что в период пика заболеваемости COVID-19 необходимо продолжить дистанционное обучение или предоставить родителям возможность выбора между онлайн- и офлайн-обучением. 

Тем временем в стране продолжают закрывать на карантин классы и школы в связи с растущим выявлением коронавируса среди учеников и педагогов. Так, в Алматинской области 3,5 тысячи школьников и учителей перевели на удаленное обучение. В СКО на дистанционное обучение переведены 22 классаВ ЗКО коронавирусом болеют порядка 100 детей.
 

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