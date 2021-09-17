В Мангистауской области на карантин закрыли более 20 классов

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АКТАУ. 16 СЕНТЯБРЯ - В школах Мангистауской области на карантин закрыли 22 класса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным областного управления здравоохранения, в ковидных стационарах сейчас находятся 11 детей, сообщает " Хабар 24 ".

Школ, закрытых на карантин, нет. Учеников, в чьих классах выявлены дети с положительным результатом ПЦР-теста, отправили на дистанционное обучение. Регион, напомним, в "красной зоне". За неделю в области зарегистрировали около тысячи новых случаев заражения.

В области зарегистрированы 22 случая среди учеников. Дети заболели во время летних каникул, при тесном бытовом контакте у себя дома. Все классы, в которых были выявлены больные с коронавирусной инфекцией, закрыты на карантин на 14 дней постановлениями главных санврачей районов", - сказал Газиз Надуев, главный санитарный врач Мангистауской области.

Напомним, новый учебный год в Казахстане начался в очном формате. При этом, согласно данным опроса, проводимого на сайте агентства Kazakhstan Today , подавляющее большинство казахстанцев считает, что в период пика заболеваемости COVID-19 необходимо продолжить дистанционное обучение или предоставить родителям возможность выбора между онлайн- и офлайн-обучением.





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