В Мангистауской области на карантин закрыли более 20 классов

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По данным областного управления здравоохранения, в ковидных стационарах сейчас находятся 11 детей, сообщает "Хабар 24".
Школ, закрытых на карантин, нет. Учеников, в чьих классах выявлены дети с положительным результатом ПЦР-теста, отправили на дистанционное обучение. Регион, напомним, в "красной зоне". За неделю в области зарегистрировали около тысячи новых случаев заражения.
В области зарегистрированы 22 случая среди учеников. Дети заболели во время летних каникул, при тесном бытовом контакте у себя дома. Все классы, в которых были выявлены больные с коронавирусной инфекцией, закрыты на карантин на 14 дней постановлениями главных санврачей районов", - сказал Газиз Надуев, главный санитарный врач Мангистауской области.
Напомним, новый учебный год в Казахстане начался в очном формате. При этом, согласно данным опроса, проводимого на сайте агентства Kazakhstan Today, подавляющее большинство казахстанцев считает, что в период пика заболеваемости COVID-19 необходимо продолжить дистанционное обучение или предоставить родителям возможность выбора между онлайн- и офлайн-обучением.
Тем временем в стране продолжают закрывать на карантин классы и школы в связи с растущим выявлением коронавируса среди учеников и педагогов. Так, в Алматинской области 3,5 тысячи школьников и учителей перевели на удаленное обучение. В СКО на дистанционное обучение переведены 22 класса. В ЗКО коронавирусом болеют порядка 100 детей.
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