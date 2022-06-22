За сутки в Казахстане выявлено 20 случаев заболевания коронавирусом

НУР-СУЛТАН. 21 ИЮНЯ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 20 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 982 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным Минздрава РК, на 21 июня лечение от КВИ продолжают получать 205 человек (150 КВИ+ и 55 КВИ-), из них в стационарах находится 47 пациентов, на амбулаторном уровне - 158 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 4 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
В Казахстане на 21 июня I компонентом провакцинированы 9 519 180 человек, II компонентом - 9 298 544 человек. Ревакцинированы 4 699 139 человек.