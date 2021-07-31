Более 20 тыс. QR-кодов выдано в первые часы по упрощенному алгоритму вхождения в проект Ashyq

Фото: Атамекен

НУР-СУЛТАН. 30 ИЮЛЯ - За сутки за счет новых карантинных мер число новых участников проекта Ashyq возросло почти вдвое и составило 46 тыс. пользователей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По состоянию на 28 июля 2021 года в проекте работало 23 тыс. предпринимателей. В этот же день было обработано 3754 заявки. За день, 29 июля, QR-коды получили 22 138 предпринимателей. За ночь дополнительно было обработано еще 584 заявки.

Благодаря изменению порядка подачи заявки и получения QR войти в проект для предпринимателя стало значительно быстрее. Возможность работать получили порядка 100 сфер деятельности бизнеса: торгово-развлекательные центры, рынки, общественный транспорт, санатории, гостиницы, рестораны, организации образования.

Число пользователей проекта Ashyq - более 4 млн человек. С начала июля в проект в качестве добровольцев (без льгот) зашли крупные торгово-развлекательные центры и крытые рынки. Охват субъектов торговли только за счет вхождения 654 крупных ТРЦ и крытых рынков увеличился более чем на 200 тысяч.

Ashyq стал чаще выявлять инфицированных и контактных (со 167 "красных" на 5 июля до 461 на 16 июля). Общее число выявленных нарушителей карантина с начала действия проекта - более 26 тыс. (более 15,4 тыс. "красных" и более 10,7 тыс. "желтых"). Количество предотвращенных случаев заболевания - более 55 тыс.

По всем вопросам вхождения в проект Ashyq можно обратиться по адресам и телефонам региональных представительств Национальной палаты предпринимателей. Также справочную информацию можно получить по каналам call-center НПП - 1432. Полный список всех контактов и адресов НПП "Атамекен", где можно получить консультационную помощь по получению QR-кодов можно посмотреть здесь.

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