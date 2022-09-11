В Казахстане за сутки зарегистрировано 211 случаев заболевания COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 10 СЕНТЯБРЯ - Всего в стране подтверждено 1 391 372 случая КВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации МВК по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки зарегистрировано 211 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
- в городе Нур-Султане - 37,
- в городе Алматы - 22,
- в городе Шымкенте - 0,
- в Акмолинской области - 33,
- в Актюбинской области - 2,
- в Алматинской области - 2,
- в Жетысуской области - 1,
- в Атырауской области - 7,
- в ВКО - 7,
- в Абайской области - 2,
- в Жамбылской области - 1,
- в ЗКО - 10,
- в Карагандинской области - 32,
- в Улытауской области - 4,
- в Костанайской области - 18,
- в Кызылординской области - 1,
- в Мангистауской области - 2,
- в Павлодарской области - 8,
- в СКО - 18,
- в Туркестанской области - 4.
В Казахстане 383 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 361 780 человек.
На 9 сентября в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 589 129 человек, вторым компонентом - 9 377 572 человека.