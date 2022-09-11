В Казахстане за сутки зарегистрировано 211 случаев заболевания COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтвержден 1 391 161 случай заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:

в городе Нур-Султане - 51,

в городе Алматы - 25,

в городе Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 36,

в Актюбинской области - 2,

в Алматинской области - 3,

в Жетысуской области - 2,

в Атырауской области - 5,

в ВКО - 8,

в Абайской области - 5,

в Жамбылской области - 4,

в ЗКО - 18,

в Карагандинской области - 28,

в Улытауской области - 3,

в Костанайской области - 25,

в Кызылординской области - 2,

в Мангистауской области - 8,

в Павлодарской области - 10,

в СКО - 14,

в Туркестанской области - 4.

По состоянию на 8 сентября 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 588 616 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 376 773 человека. Ревакцинировано 5 489 337 человек.

В Казахстане за сутки 333 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии в стране выздоровело 1 361 397 человек.

На 9 сентября лечение от КВИ продолжают получать 16 324 человек (16 079 КВИ+ и 245 КВИ-), из них в стационарах находится 345 пациентов, на амбулаторном уровне - 15 979 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 15 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.

За 7 сентября в Казахстане выявлено 7 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.