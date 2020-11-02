В Казахстане за сутки 216 человек заболели коронавирусной пневмонией

Нур-Султан. 1 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане за прошедшие сутки 216 человек заболели пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

За сутки один человек умер от болезни, 77 пациентов с коронавирусной пневмонией выздоровели.

С 1 августа врачи зарегистрировали 37 962 случаев заболевания коронавирусной пневмонией, из их 28 787 человек выздоровели, 402 стали жертвами болезни.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 4166 человек, среди которых 330 детей. В стационарах находится 2339 пациентов, на амбулаторном уровне - 1827. 154 заболевших находятся в тяжелом состоянии, 12 - в состоянии крайней степени тяжести, 17 - на аппаратах ИВЛ.

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