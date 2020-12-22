Сводка эпидситуации в Казахстане на 21 декабря

Нур-Султан. 21 декабря. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 20 декабря 2020 года в Казахстане выявлено 147 236 случаев коронавируса, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрированы 652 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 147 236 случаев, из них:

в ВКО - 18 279 (+68);

в городе Нур-Султан - 17 613 (+58);

в городе Алматы - 17 532 (+72);

в Атырауской области - 12 561 (+49);

в Карагандинской области - 11 696 (+30);

в ЗКО - 8822 (+40);

в Павлодарской области - 8321 (+75);

в СКО - 7966 (+63);

в Костанайской области - 6875 (+65);

в Акмолинской области - 6631 (+58);

в Алматинской области - 6516 (+41);

в городе Шымкент - 5452 (+0);

в Жамбылской области - 4848 (+8);

в Актюбинской области - 3629 (+6);

в Туркестанской области - 3580 (+5);

в Мангистауской области - 3574 (+13);

в Кызылординской области - 3341 (+1).

В Казахстане за сутки 830 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели от COVID-19 131 606 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 21 декабря лечение от КВИ продолжают получать 25 147 человек (13 436 КВИ+ и 11 711 КВИ-), из них в стационарах находятся 4375 пациентов, на амбулаторном уровне - 20 772 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 249 пациентов;

• в состоянии крайней степени тяжести - 47 пациентов;

• на аппарате ИВЛ - 43 пациента.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 21 декабря зарегистрировано 2194 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 8 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, за прошедшие сутки было зарегистрировано 29 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 1 случай с летальным исходом. За сутки выздоровели 45 человек.

С 1 августа зарегистрировано: заболевших - 44 414, случаев с летальным исходом - 475, всего выздоровели - 32 228 человек.





С начала декабря в стране зарегистрировано 365 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди детей от 0 до 5 лет, и 780 случаев - среди детей от 6 до 18 лет.





Первое место по заболеваемости среди детей до 5 лет занимает Костанайская область - здесь выявлено 77 фактов заражения. На 2-м и 3-м месте - Павлодарская (72 факта) и Восточно-Казахстанская (70 фактов) области, соответственно. По 1 факту зарегистрировано в Шымкенте, Алматинской, Актюбинской и Жамбылской областях. В Кызылординской области с начала декабря ни один ребенок в возрасте до 5 лет не заболел КВИ.





В возрастной категории детей от 6 до 18 лет антилидером является Павлодарская область. Здесь за 3 недели заболело 165 детей. Далее следуют Восточно-Казахстанская (147 фактов), Костанайская (120 фактов) области и Нур-Султан (108 фактов). По 2 случая выявлено в Мангистауской и Туркестанской областях. В Шымкенте и Кызылординской области за указанный период случаев заболевания КВИ в этой категории не было.





Кроме того, с 1 декабря в Казахстане пневмонией с признаками коронавирусной инфекции заболели 49 детей в возрасте от 0 до 5 лет. Наибольшее количество заболевших детей выявлено в Акмолинской области (16 фактов). В категории от 6 до 18 лет зарегистрировано 88 случаев, больше всего - в Восточно-Казахстанской области (10 фактов).

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