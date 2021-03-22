Сводка эпидситуации в Казахстане на 21 марта

НУР-СУЛТАН. 21 МАРТА - В Казахстане за минувшие сутки выявили 1171 случай заражения коронавирусом COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В разрезе регионов: Нур-Султан - 237, Алматы - 353, Шымкент - 15, Акмолинская область - 49, Актюбинская область - 37, Алматинская область - 94, Атырауская область - 45, Восточно-Казахстанская область - 25, Жамбылская область - 19, Западно-Казахстанская область - 87, Карагандинская область - 75, Костанайская область - 43, Кызылординская область - 4, Мангистауская область - 18, Павлодарская область - 40, Северо-Казахстанская область - 25, Туркестанская область - 5.

Всего в стране выявлено 231 698 заболевших.

За сутки в стране 678 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 211 127.

Один случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксирован в Казахстане, один летальный исход, 196 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано 50 100 заболевших, 661 летальный случай, 46 181 выздоровевший.

На 21 марта лечение от КВИ продолжают получать 20 912 человек (17 654 КВИ+ и 3258 КВИ-). Из них в стационарах находится 6185 пациентов, на амбулаторном уровне - 14 727 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 259 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 63 пациента; на аппарате ИВЛ - 37 пациентов.

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