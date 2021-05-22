Сводка эпидситуации в Казахстане на 21 мая

НУР-СУЛТАН. 21 МАЯ - По состоянию на 23.59 20 мая 2021 года в Казахстане зарегистрировано 368 748 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2267 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 386;

в городе Алматы – 510;

в городе Шымкенте – 79;

в Акмолинской области – 137;

в Актюбинской области – 72;

в Алматинской области – 140;

в Атырауской области – 87;

в ВКО – 97;

в Жамбылской области – 33;

в ЗКО – 109;

в Карагандинской области – 318;

в Костанайской области – 38;

в Кызылординской области – 36;

в Мангистауской области – 60;

в Павлодарской области – 105;

в СКО – 23;

в Туркестанской области – 37.

В Казахстане за сутки 2892 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 329 918 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

По данным Минздрава, за 19 мая 2021 года зарегистрировано 5 случаев с летальным исходом от пневмонии с отрицательным ПЦР-тестом на КВИ и 26 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

Всего зарегистрировано 4095 летальных случаев с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

С 1 августа зарегистрировано 54 382 случая пневмонии с признаками КВИ, 869 человек скончались.

1 943 409 человек провакцинировано в Казахстане на 21 мая 2021 года.

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