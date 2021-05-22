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Сводка эпидситуации в Казахстане на 21 мая

21.05.2021 167536
Сводка эпидситуации в Казахстане на 21 мая
НУР-СУЛТАН. 21 МАЯ - По состоянию на 23.59 20 мая 2021 года в Казахстане зарегистрировано 368 748 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 2267 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане – 386;
 
в городе Алматы – 510;
 
в городе Шымкенте – 79;
 
в Акмолинской области – 137;
 
в Актюбинской области – 72;
 
в Алматинской области – 140;
 
в Атырауской области – 87;
 
в ВКО – 97;
 
в Жамбылской области – 33;
 
в ЗКО – 109;
 
в Карагандинской области – 318;
 
в Костанайской области – 38;
 
в Кызылординской области – 36;
 
в Мангистауской области – 60;
 
в Павлодарской области – 105;
 
в СКО – 23;
 
в Туркестанской области – 37.
 
В Казахстане за сутки 2892 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 329 918 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
По данным Минздрава, за 19 мая 2021 года зарегистрировано 5 случаев с летальным исходом от пневмонии с отрицательным ПЦР-тестом на КВИ и 26 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
 
Всего зарегистрировано 4095 летальных случаев с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
 
С 1 августа зарегистрировано 54 382 случая пневмонии с признаками КВИ, 869 человек скончались.
 
1 943 409 человек провакцинировано в Казахстане на 21 мая 2021 года.
 

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