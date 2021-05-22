Сводка эпидситуации в Казахстане на 21 мая

НУР-СУЛТАН. 21 МАЯ - По состоянию на 23.59 20 мая 2021 года в Казахстане зарегистрировано 368 748 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2267 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 386;
в городе Алматы – 510;
в городе Шымкенте – 79;
в Акмолинской области – 137;
в Актюбинской области – 72;
в Алматинской области – 140;
в Атырауской области – 87;
в ВКО – 97;
в Жамбылской области – 33;
в ЗКО – 109;
в Карагандинской области – 318;
в Костанайской области – 38;
в Кызылординской области – 36;
в Мангистауской области – 60;
в Павлодарской области – 105;
в СКО – 23;
в Туркестанской области – 37.
В Казахстане за сутки 2892 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 329 918 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
По данным Минздрава, за 19 мая 2021 года зарегистрировано 5 случаев с летальным исходом от пневмонии с отрицательным ПЦР-тестом на КВИ и 26 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
Всего зарегистрировано 4095 летальных случаев с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
С 1 августа зарегистрировано 54 382 случая пневмонии с признаками КВИ, 869 человек скончались.
1 943 409 человек провакцинировано в Казахстане на 21 мая 2021 года.
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