В Казахстане за сутки 21 человек скончался от COVID-19 и 13 от пневмонии

Нур-Султан. 15 августа. Kazakhstan Today - По информации Минздрава Казахстана, за минувшие сутки 21 человек скончался от COVID-19 и 13 от пневмонии, передает Kazakhstan Today.

За последние сутки в Казахстане подтверждено 439 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 180 случаев без симптомов. Также зарегистрировано 828 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции.

За сутки от коронавируса выздоровели 2083 человека.

Всего в РК на сегодняшний день зарегистрировано 102 287 случаев заражения коронавирусом и 17 494 - пневмонией с признаками КВИ.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 20 194 человека, среди которых 109 детей. В стационарах находятся 3457 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 737. 404 человека находятся в тяжелом состоянии, 106 - в состоянии крайней степени тяжести, 79 - на аппаратах ИВЛ", - проинформировали в Минздраве.

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