В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 228 новых случаев COVID-19

НУР-СУЛТАН. 30 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 228 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 388 249 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 228 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 47,
в городе Алматы - 38,
в городе Шымкенте - 3,
в Акмолинской области - 35,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 2,
в Жетысуской области - 0,
в Атырауской области - 2,
в ВКО - 8,
в Абайской области - 2,
в Жамбылской области - 3,
в ЗКО - 10,
в Карагандинской области - 46,
в Улытауской области - 5,
в Костанайской области - 0,
в Кызылординской области - 0,
в Мангистауской области - 6,
в Павлодарской области - 10,
в СКО - 11,
в Туркестанской области - 0.
В Казахстане за сутки 645 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровели 1 356 908 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 29 августа в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 584 386 человек, вторым компонентом вакцинировано 9 368 116 человек.
На 30 августа лечение от КВИ продолжают получать 18 004 человека (17 657 КВИ + и 347 КВИ-), из них в стационарах находятся 573 пациента, на амбулаторном уровне - 17 431 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 17 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 7 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.