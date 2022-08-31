В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 228 новых случаев COVID-19

НУР-СУЛТАН. 30 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 228 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 388 249 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 228 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 47,

в городе Алматы - 38,

в городе Шымкенте - 3,

в Акмолинской области - 35,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 2,

в Жетысуской области - 0,

в Атырауской области - 2,

в ВКО - 8,

в Абайской области - 2,

в Жамбылской области - 3,

в ЗКО - 10,

в Карагандинской области - 46,

в Улытауской области - 5,

в Костанайской области - 0,

в Кызылординской области - 0,

в Мангистауской области - 6,

в Павлодарской области - 10,

в СКО - 11,

в Туркестанской области - 0.

В Казахстане за сутки 645 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровели 1 356 908 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 29 августа в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 584 386 человек, вторым компонентом вакцинировано 9 368 116 человек.

На 30 августа лечение от КВИ продолжают получать 18 004 человека (17 657 КВИ + и 347 КВИ-), из них в стационарах находятся 573 пациента, на амбулаторном уровне - 17 431 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 17 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 7 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.