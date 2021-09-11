22 класса отправили на карантин из-за коронавируса в Северном Казахстане

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ПЕТРОПАВЛОВСК. 10 СЕНТЯБРЯ - В школах Северо-Казахстанской области из-за коронавируса закрыли 22 класса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С начала учебного года коронавирус выявили у 19 учителей, сообщает телеканал КТК . Главный санитарный врач региона Асет Жуматаев рассказал, что 5 из 19 педагогов работали в штатном режиме.

Среди детей школьного возраста зарегистрировано 84 случая инфицирования коронавирусом. Все заболели на каникулах; случаев заражения, связанных со школой, не было. По области на карантине находятся 22 класса. Школ, закрытых на карантин, нет. В колледже на карантине две группы. В детских садах с 1 сентября выявили четыре ребенка с коронавирусом. По сравнению с двумя предыдущими неделями заболеваемость среди дошкольников снизилась в три раза - с 12 до четырех случаев", - проинформировал Жуматаев.

Заместитель руководителя управления здравоохранения Кумар Кусемисов добавил, что сейчас COVID-19 болеют 165 детей. Из них 25 находятся в стационарах, в том числе один ребенок в тяжелом состоянии.

Напомним, перед началом учебного года Министерство образования в эксклюзивном интервью агентству KAZAKHSTAN TODAY подтвердило возможность асинхронного обучения

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