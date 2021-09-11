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22 класса отправили на карантин из-за коронавируса в Северном Казахстане

10.09.2021, 15:27 20170
22 класса отправили на карантин из-за коронавируса в Северном Казахстане
Фото: ktk.kz
ПЕТРОПАВЛОВСК. 10 СЕНТЯБРЯ - В школах Северо-Казахстанской области из-за коронавируса закрыли 22 класса, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
С начала учебного года коронавирус выявили у 19 учителей, сообщает телеканал КТК. Главный санитарный врач региона Асет Жуматаев рассказал, что 5 из 19 педагогов работали в штатном режиме. 
 

Среди детей школьного возраста зарегистрировано 84 случая инфицирования коронавирусом. Все заболели на каникулах; случаев заражения, связанных со школой, не было. По области на карантине находятся 22 класса. Школ, закрытых на карантин, нет. В колледже на карантине две группы. В детских садах с 1 сентября выявили четыре ребенка с коронавирусом. По сравнению с двумя предыдущими неделями заболеваемость среди дошкольников снизилась в три раза - с 12 до четырех случаев", - проинформировал Жуматаев. 

 
Заместитель руководителя управления здравоохранения Кумар Кусемисов добавил, что сейчас COVID-19 болеют 165 детей. Из них 25 находятся в стационарах, в том числе один ребенок в тяжелом состоянии.
 
Ранее сообщалось, что в Алматы с начала сентября коронавирус подтвердился у 89 детей. Главврач детской инфекционной больницы Алматы Ержан Сералин заявил, что дети являются универсальными переносчиками коронавируса. Всего с начала года в Казахстане заразились 34 тыс. детей, сообщила вице-министр здравоохранения Ажар Гиният.

Напомним, перед началом учебного года Министерство образования в эксклюзивном интервью агентству KAZAKHSTAN TODAY подтвердило возможность асинхронного обучения
 

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