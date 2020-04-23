В Казахстане зарегистрировано еще 22 новых случая заражения коронавирусом

Алматы. 22 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 12.50 22 апреля 2020 года в Казахстане зарегистрировано еще 22 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Из них в городе Нур-Султане - 2, Алматы - 13, Алматинской области - 7", - сообщает портал coronavirus2020.kz.

На сегодняшний день в стране подтверждены 2047 случаев регистрации коронавируса, из них в городе Нур-Султане - 403 случая, Алматы - 693 случая, Карагандинской области - 101 случай, Акмолинской области - 83 случая, Атырауской области - 82 случая, Жамбылской области - 76 случаев, Шымкенте - 103 случая, Восточно-Казахстанской области - 11 случаев, Алматинской области - 62 случая, Актюбинской области - 27 случаев, Северо-Казахстанской области - 30 случаев, Павлодарской области - 37 случаев, Мангистауской области - 16 случаев, Кызылординской области - 151 случай, Западно-Казахстанской области - 72 случая, Туркестанской области - 66 случаев, Костанайской области - 34 случая.

489 человек выздоровели от заболевания, 19 - скончались.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире число зараженных превысило 2,5 млн, погибших - более 177 тыс. человек.

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