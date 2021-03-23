Сводка эпидситуации в Казахстане на 22 марта

НУР-СУЛТАН. 22 МАРТА - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1208 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Всего в стране подтверждено 232 906 случаев, из них:

в Алматы - 30 191 (+410);

в Нур-Султане - 28 248 (+203);

в ВКО - 22 621(+20);

в Павлодарской области - 18 811 (+37);

в Атырауской области - 18 007 (+41);

в Карагандинской области - 16 847(+90);

в Акмолинской области - 14 896 (+51);

в ЗКО - 14 338 (+93);

в Костанайской области - 13 429 (+42);

в СКО - 12 901 (+16);

в Алматинской области - 12 360 (+95);

в Шымкенте - 6 537 (+27);

в Жамбылской области - 6 256 (+14);

в Актюбинской области - 4 736 (+39);

в Туркестанской области - 4 426 (+13);

в Мангистауской области - 4 361 (+13);

в Кызылординской области - 3 941 (+4).

За сутки в Казахстане от коронавирусной инфекции выздоровели 627 человек. Всего в стране выздоровели 211 754 человека.

На 22 марта лечение от КВИ продолжают получать 21 314 человек (18 228 КВИ+ и 3086 КВИ-), из них в стационарах находятся 6369 пациентов, на амбулаторном уровне - 14 945 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 287 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 65 пациентов, на аппарате ИВЛ - 35 пациентов", - сообщает межведомственная комиссия по нераспространению коронавируса.

По ее информации, 20 марта 2021 года зарегистрирован 21 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 случай с летальным исходом. Выздоровели 192 человека.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 марта 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы и Западно-Казахстанская область.

В "желтой" зоне: Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская и Карагандинская области. В "зелёной" зоне - все остальные регионы.

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