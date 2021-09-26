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Сводка эпидситуации в РК: за сутки 2324 человека заболели КВИ

25.09.2021, 09:26 9748
Сводка эпидситуации в РК: за сутки 2324 человека заболели КВИ
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 25 СЕНТЯБРЯ - По информации МВК по нераспространению COVID-19, на 24 сентября всего в стране подтверждено 874 920 случаев КВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 2324 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 185;
 
в городе Алматы - 510;
 
в городе Шымкент - 73;
 
в Акмолинской области - 115;
 
в Актюбинской области - 129;
 
в Алматинской области - 262;
 
в Атырауской области - 67;
 
в ВКО - 115;
 
в Жамбылской области - 56;
 
в ЗКО - 87;
 
в Карагандинской области - 261;
 
в Костанайской области - 103;
 
в Кызылординской области - 49;
 
в Мангистауской области - 13;
 
в Павлодарской области - 183;
 
в СКО - 67;
 
в Туркестанской области - 49.
 
За сутки в Казахстане 2954 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 808 300 человек.
 
На 25 сентября лечение от КВИ продолжают получать 64 475 человек (55 621 КВИ+ и 8854 КВИ-), из них: 
  • в стационарах находятся 11 146 пациентов;
  • на амбулаторном уровне 53 329 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
  • в тяжелом состоянии - 895 пациентов;
  • в состоянии крайней степени тяжести - 230 пациентов;
  • на аппарате ИВЛ - 138 пациентов.
 
На 25 сентября в "красной" зоне по КВИ находятся: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская области.
 
В "желтой" зоне: Шымкент, Атырауская, Алматинская, Кызылординская, Актюбинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.

24 сентября в Казахстане 1 компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 7 483 978 человек, 2 компонентом провакцинировано 6 369 022 человек.
 

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