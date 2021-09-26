Сводка эпидситуации в РК: за сутки 2324 человека заболели КВИ

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НУР-СУЛТАН. 25 СЕНТЯБРЯ - По информации МВК по нераспространению COVID-19, на 24 сентября всего в стране подтверждено 874 920 случаев КВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2324 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 185;
в городе Алматы - 510;
в городе Шымкент - 73;
в Акмолинской области - 115;
в Актюбинской области - 129;
в Алматинской области - 262;
в Атырауской области - 67;
в ВКО - 115;
в Жамбылской области - 56;
в ЗКО - 87;
в Карагандинской области - 261;
в Костанайской области - 103;
в Кызылординской области - 49;
в Мангистауской области - 13;
в Павлодарской области - 183;
в СКО - 67;
в Туркестанской области - 49.
За сутки в Казахстане 2954 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 808 300 человек.
На 25 сентября лечение от КВИ продолжают получать 64 475 человек (55 621 КВИ+ и 8854 КВИ-), из них:
- в стационарах находятся 11 146 пациентов;
- на амбулаторном уровне 53 329 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии - 895 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести - 230 пациентов;
- на аппарате ИВЛ - 138 пациентов.
На 25 сентября в "красной" зоне по КВИ находятся: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская области.
В "желтой" зоне: Шымкент, Атырауская, Алматинская, Кызылординская, Актюбинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.
24 сентября в Казахстане 1 компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 7 483 978 человек, 2 компонентом провакцинировано 6 369 022 человек.
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