Сводка эпидситуации в РК: за сутки 2324 человека заболели КВИ

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НУР-СУЛТАН. 25 СЕНТЯБРЯ - По информации МВК по нераспространению COVID-19, на 24 сентября всего в стране подтверждено 874 920 случаев КВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2324 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 185;

в городе Алматы - 510;

в городе Шымкент - 73;

в Акмолинской области - 115;

в Актюбинской области - 129;

в Алматинской области - 262;

в Атырауской области - 67;

в ВКО - 115;

в Жамбылской области - 56;

в ЗКО - 87;

в Карагандинской области - 261;

в Костанайской области - 103;

в Кызылординской области - 49;

в Мангистауской области - 13;

в Павлодарской области - 183;

в СКО - 67;

в Туркестанской области - 49.

За сутки в Казахстане 2954 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 808 300 человек.

На 25 сентября лечение от КВИ продолжают получать 64 475 человек (55 621 КВИ+ и 8854 КВИ-), из них:

в стационарах находятся 11 146 пациентов;

на амбулаторном уровне 53 329 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии - 895 пациентов;

в состоянии крайней степени тяжести - 230 пациентов;

на аппарате ИВЛ - 138 пациентов.

На 25 сентября в "красной" зоне по КВИ находятся: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская области.

В "желтой" зоне: Шымкент, Атырауская, Алматинская, Кызылординская, Актюбинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.





24 сентября в Казахстане 1 компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 7 483 978 человек, 2 компонентом провакцинировано 6 369 022 человек.

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