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Как минимум 23 страны сообщили о выявлении Омикрон-штамма

02.12.2021, 08:58 89047
Как минимум 23 страны сообщили о выявлении Омикрон-штамма
Фото: news.myseldon.com
ЖЕНЕВА. 2 ДЕКАБРЯ - По меньшей мере 23 государства сообщили на настоящий момент о присутствии Омикрон-штамма коронавируса, обнаруженного первоначально в ЮАР. Об этом заявил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Как минимум 23 страны сообщили о присутствии Омикрон-штамма. И это число, несомненно, будет расти", - сказал он.

 
По словам гендиректора, эти государства расположены в пяти из шести регионов ВОЗ. Организация относится к такому развитию событий "крайне серьезно". Так же должны поступать все страны, продолжил он. По его словам, в настоящее время проводится изучение Омикрона, однако "предстоит еще многое узнать о его передаче, тяжести заболевания, эффективности тестов, терапевтических средств и вакцин", пишет ТАСС

За последние дни несколько консультативных групп ВОЗ провели заседания, чтобы "оценить имеющиеся данные и определить приоритет исследований, необходимых для ответа на эти вопросы", отметил глава ВОЗ.
 
Гебрейесус поблагодарил ЮАР и Ботсвану за выявление Омикрон-штамма, а также его быстрое секвенирование и передачу информации о результатах. Он выразил вместе с тем "глубокую обеспокоенность", что эти страны "сейчас наказаны другими за то, что поступили правильно".
 
Также он считает, что полный запрет на международные поездки не предотвратит распространение Омикрон-штамма коронавируса. В связи с этим ВОЗ призывает страны оптимизировать меры в сфере здравоохранения в условиях пандемии и обеспечить немедленную вакцинацию людей, входящих в группы риска.
 

Полный запрет на поездки не предотвратит международное распространение Омикрона, он (запрет - прим. агентства) представляет собой тяжелое бремя для жизни и средств существования", - сказал гендиректор.

 

ВОЗ продолжает призывать все страны оптимизировать меры в области здравоохранения, социальной сферы и обеспечить полную и немедленную вакцинацию людей из групп риска и уязвимых во всех государствах", - подчеркнул Гебрейесус.

 

Запрет на путешествия может предотвратить быстрое распространение вируса на начальном этапе и подготовиться к вспышке, - уточнил в свою очередь заместитель гендиректора ВОЗ Жауад Махджур. - Однако полный запрет не остановит распространение вируса в целом. Для этого нужны комплексные меры на основе анализа реальных рисков".

 
Со своей стороны, эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове поблагодарила ученых из ЮАР за выявление нового варианта вируса и оперативную передачу информации в организацию, что позволило быстро отреагировать на ситуацию. Параллельно она призвала "не наказывать страны, потому что они поделились информацией".
 
Меры против Омикрон-штамма
 
Среди необходимых шагов Гебрейесус назвал мероприятия по снижению распространения нового штамма, в частности проведение скрининга пассажиров перед поездкой и по прибытии, а также помещение в случае необходимости на карантин.
 
По словам главы ВОЗ, хотя внимание сейчас приковано к Омикрон-штамму, необходимо "не забывать, что мы уже имеем дело с высокозаразным и опасным дельта-вариантом, на который сейчас приходятся почти все случаи заражения в мире". В этой связи гендиректор рекомендовал использовать "имеющиеся инструменты для предотвращения передачи и спасения жизней", которые применяются сейчас против штамма Дельта. "Если мы будем это делать, то предотвратим также распространение и защитим жизни от Омикрона", - констатировал Гебрейесус. Он напомнил, что сейчас в мире охват вакцинацией от коронавируса и тестированием является соответственно "низким" и "очень низким".
 
В этой связи гендиректор призвал государства "продолжать в полной мере финансировать" международное партнерство ACT-Accelerator, чтобы "обеспечить равный доступ к вакцинам, тестированию и терапевтическим средствам в мире".
 
ВОЗ 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой Омикрон. Согласно предварительным данным организации, штамм обладает повышенной способностью к распространению.

По данным "КоммерсантЪ", в США выявили первый случай заражения Омикрон-штаммом коронавируса. Заболевание зафиксировано в американском штате Калифорния. Главный инфекционист США Энтони Фаучи уточнил, что им оказался полностью вакцинированный человек, прибывший из ЮАР 22 ноября.

Путешественник вернулся из южной Африки 22 ноября, положительный тест сдал 29 ноября. Он был на самоизоляции, все близкие контакты сдали негативный тест. Он полностью вакцинирован, испытывает легкие симптомы", - рассказал господин Фаучи на брифинге в Белом доме.



 

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Омикрон-штамм втрое повышает риск повторного заражения ковидом

03.12.2021, 14:51 13447
Омикрон-штамм втрое повышает риск повторного заражения ковидом
Фото: yandex.ru
ПРЕТОРИЯ. 3 ДЕКАБРЯ - Учёные из ЮАР выяснили, что Омикрон-штамм втрое повышает риск повторного заражения ковидом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Исследование показало высокую способность нового штамма обходить иммунитет, приобретённый после перенесённого ковида, чего не было при при штаммах Дельта и Бета. К такому выводу пришли учёные из Центра эпидемиологического моделирования и анализа ЮАР и Национального института инфекционных заболеваний (НИИЗ), сообщает life.ru.
 

Предположительно штамм обладает способностью обходить иммунитет от прошлых заражений. Риск повторного заражения Омикрон-штаммом в три раза выше, чем предыдущими вариантами", - отмечают эксперты.

 
По их словам, это открытие имеет важное значение для планирования в сфере общественного здравоохранения.
 
Сотрудница НИИЗ Энн фон Готтберг на брифинге представительства ВОЗ по Африке заявила, что переболевший одним из предыдущих вариантов коронавируса человек не защищён от штамма Омикрон.
 

Мы полагаем, что число заболевших будет расти в геометрической прогрессии во всех регионах ЮАР", - сказала фон Готтберг.

 
Специалист подчеркнула, что от тяжёлого протекания болезни, госпитализации и смерти защищает вакцинация.

Ранее сообщалось, что Казахстан ввел ограничения на въезд из ряда стран и приостановил авиасообщение с Египтом в связи с угрозой распространения нового штамма.


Так вчера доллар вырос в цене на 1,56 тенге, а сегодня, по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, стоимость доллара составила 436,22 тенге
 

Прилетающие из Египта проведут семь дней на самоизоляции

03.12.2021, 11:49 25111
Прилетающие из Египта проведут семь дней на самоизоляции
НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - С сегодняшнего дня Казахстан приостанавливает авиасообщение с Египтом. Пребывающие из этой страны туристы обязаны самоизолироваться на семь дней, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации казахстанских авиакомпаний, на сегодняшний день в Египте находятся порядка 2800 пассажиров - граждан Республики Казахстан. 
 
Вывоз граждан Казахстана из Египта будет осуществляться рейсами авиакомпаний Air Astana и SCAT с 3 по 10 декабря, напомнили в Комитете гражданской авиации РК.
 

Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача № 51 от 30 ноября 2021 года, пассажирам, прибывшим из Египта, по прилету в Республику Казахстан необходимо предъявить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы РК независимо от наличия полного курса вакцинации против COVID-19, а также самоизолироваться на семь дней независимо от наличия справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР и вакцинации против COVID-19", - говорится в сообщении ведомства.


 

Тугжанов дал ряд поручений в связи с распространением нового штамма КВИ

03.12.2021, 10:09 32293
Тугжанов дал ряд поручений в связи с распространением нового штамма КВИ
Фото: yandex.kz
НУР-СУЛТАН. 5 ДЕКАБРЯ - Под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
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