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В Казахстане зарегистрировали еще 23 случая заболевания коронавирусом, общее число достигло 1202

14.04.2020, 18:38 9856
Нур-Султан. 14 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане зарегистрировали еще 23 случая заболевания коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 
По состоянию на 18.30 14 апреля 2020 года в Казахстане зарегистрировано 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане - 4, в Алматы - 4, в Туркестанской области - 5, в Алматинской области - 2, в Костанайской области - 2, в Акмолинской области - 6, сообщил Оперативный штаб Госкомиссии. 
 
Всего в стране подтверждены 1202 случая регистрации коронавируса, из них:
 
в Алматы - 350,
 
в Нур-Султане - 268,
 
в Кызылординской области - 119,
 
в Акмолинской области - 79,
 
в Карагандинской области - 78,
 
в Атырауской области - 63,
 
в Туркестанской области - 52,
 
в Жамбылской области - 49,
 
в Шымкенте - 39,
 
в СКО - 26,
 
в Алматинской области - 24,
 
в Актюбинской области - 11,
 
в ЗКО - 11,
 
в Мангистауской области - 10,
 
в Павлодарской области - 10,
 
в ВКО - 8,
 
в Костанайской области - 5.
 
Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 119 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1,9 млн. 
 
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля введен режим чрезвычайного положения. 
 

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