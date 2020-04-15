В Казахстане зарегистрировали еще 23 случая заболевания коронавирусом, общее число достигло 1202

Нур-Султан. 14 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане зарегистрировали еще 23 случая заболевания коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

По состоянию на 18.30 14 апреля 2020 года в Казахстане зарегистрировано 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане - 4, в Алматы - 4, в Туркестанской области - 5, в Алматинской области - 2, в Костанайской области - 2, в Акмолинской области - 6, сообщил Оперативный штаб Госкомиссии.

Всего в стране подтверждены 1202 случая регистрации коронавируса, из них:

в Алматы - 350,

в Нур-Султане - 268,

в Кызылординской области - 119,

в Акмолинской области - 79,

в Карагандинской области - 78,

в Атырауской области - 63,

в Туркестанской области - 52,

в Жамбылской области - 49,

в Шымкенте - 39,

в СКО - 26,

в Алматинской области - 24,

в Актюбинской области - 11,

в ЗКО - 11,

в Мангистауской области - 10,

в Павлодарской области - 10,

в ВКО - 8,

в Костанайской области - 5.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 119 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1,9 млн.

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля введен режим чрезвычайного положения.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства