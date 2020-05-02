Еще 23 человека заразились коронавирусом в Казахстане

Нур-Султан. 1 мая. Kazakhstan Today - По состоянию на 17.30 1 мая в стране зарегистрировано 23 новых случая инфицирования коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрированы еще 23 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них в городе Нур-Султане - 2, городе Алматы - 3, городе Шымкенте - 3, Актюбинской области - 5, Атырауской области - 6, Павлодарской области - 3, Туркестанской области - 1", - говорится в сообщении оперативного штаба Госкомиссии.

Итого зарегистрированных случаев в Казахстане - 3574, из них в городе Нур-Султане - 652, городе Алматы - 1143, городе Шымкенте - 204, Акмолинской области - 99, Актюбинской области - 114, Алматинской области - 142, Атырауской области - 146, Восточно-Казахстанской области - 23, Жамбылской области - 136, Западно-Казахстанской области - 152, Карагандинской области - 151, Костанайской области - 50, Кызылординской области - 204, Мангистауской области - 55, Павлодарской области - 145, Северо-Казахстанской области - 30, Туркестанской области - 128.

Известно, что заболевший в Туркестанской области - житель Келесского района, 1974 года рождения. В настоящее время пациент изолирован и получает лечение соответственно утвержденному протоколу.

На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 3,3 млн случаев заболевания КВИ. Скончалось более 234 тыс. человек, более 1 млн выздоровели.

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