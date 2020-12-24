Сводка эпидситуации в Казахстане на 23 декабря

За прошедшие сутки зарегистрированы 733 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 148 708 случаев, из них:
в ВКО - 18 425 (+71);
в городе Нур-Султан - 17 794 (+75);
в городе Алматы - 17 700 (+88);
в Атырауской области - 12 685 (+62);
в Карагандинской области - 11 764 (+34);
в ЗКО - 8907 (+40);
в Павлодарской области - 8455 (+66);
в СКО - 8092 (+64);
в Костанайской области - 7007 (+67);
в Акмолинской области - 6746 (+59);
в Алматинской области - 6605 (+49);
в городе Шымкент - 5463 (+6);
в Жамбылской области - 4870 (+12);
в Актюбинской области - 3642 (+8);
в Мангистауской области - 3609 (+18);
в Туркестанской области - 3591 (+6);
в Кызылординской области - 3353 (+8).
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 23 декабря 2020 года, в "красной" зоне находится Атырауская область.
В "желтой" зоне - Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
В Казахстане за сутки 1083 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 133 510 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 23 декабря лечение от КВИ продолжают получать 24 863 человека (12 989 КВИ+ и 11 874 КВИ-), из них в стационарах находятся 4437 пациентов, на амбулаторном уровне - 20 426 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии - 239 пациентов;
• в состоянии крайней степени тяжести - 50 пациентов;
• на аппарате ИВЛ - 49 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 23 декабря зарегистрировано 2209 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 9 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
Кроме того, за прошедшие сутки было зарегистрирован 191 случай заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 93 человека. С 1 августа зарегистрировано: заболевших - 44 795, случаев с летальным исходом - 481, всего выздоровели – 32 440 человек.
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