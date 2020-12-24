Сводка эпидситуации в Казахстане на 23 декабря

Нур-Султан. 23 декабря. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 22 декабря 2020 года в Казахстане выявлено 148 708 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрированы 733 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 148 708 случаев, из них:

в ВКО - 18 425 (+71);

в городе Нур-Султан - 17 794 (+75);

в городе Алматы - 17 700 (+88);

в Атырауской области - 12 685 (+62);

в Карагандинской области - 11 764 (+34);

в ЗКО - 8907 (+40);

в Павлодарской области - 8455 (+66);

в СКО - 8092 (+64);

в Костанайской области - 7007 (+67);

в Акмолинской области - 6746 (+59);

в Алматинской области - 6605 (+49);

в городе Шымкент - 5463 (+6);

в Жамбылской области - 4870 (+12);

в Актюбинской области - 3642 (+8);

в Мангистауской области - 3609 (+18);

в Туркестанской области - 3591 (+6);

в Кызылординской области - 3353 (+8).

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 23 декабря 2020 года, в "красной" зоне находится Атырауская область.

В "желтой" зоне - Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

В Казахстане за сутки 1083 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 133 510 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 23 декабря лечение от КВИ продолжают получать 24 863 человека (12 989 КВИ+ и 11 874 КВИ-), из них в стационарах находятся 4437 пациентов, на амбулаторном уровне - 20 426 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 239 пациентов;

• в состоянии крайней степени тяжести - 50 пациентов;

• на аппарате ИВЛ - 49 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 23 декабря зарегистрировано 2209 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 9 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, за прошедшие сутки было зарегистрирован 191 случай заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 93 человека. С 1 августа зарегистрировано: заболевших - 44 795, случаев с летальным исходом - 481, всего выздоровели – 32 440 человек.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства