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Сводка эпидситуации в Казахстане на 23 апреля

23.04.2021 216730
Сводка эпидситуации в Казахстане на 23 апреля
НУР-СУЛТАН. 23 АПРЕЛЯ - По состоянию на 23.59 22 апреля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 300 733 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 2894 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
 
Всего в стране подтверждено 300 733 случая, из них:
 
в городе Алматы – 48 993 (+698);
 
в городе Нур-Султане – 41 725 (+511);
 
в ВКО – 24 227 (+98);
 
в Карагандинской области – 21 627 (+228);
 
в Атырауской области – 21 179 (+133);
 
в Павлодарской области – 20 039 (+48);
 
в Алматинской области – 19 556 (+195);
 
в ЗКО – 18 104 (+181);
 
в Акмолинской области – 17 276 (+126);
 
в Костанайской области – 14 522 (+31);
 
 в СКО – 13 738 (+41);
 
в городе Шымкенте – 8667 (+131);
 
в Актюбинской области – 8279 (+226);
 
в Жамбылской области – 7337 (+70);
 
в Мангистауской области – 5311 (+67);
 
в Туркестанской области – 5120 (+39);
 
в Кызылординской области – 5033 (+71).
 
В Казахстане за сутки 2307 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 257 278 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 23 апреля лечение от КВИ продолжают получать 40 441 человек (39 943 КВИ+ и 498 КВИ-), из них в стационарах находится – 14 387 пациентов, на амбулаторном уровне – 26 054 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
- в тяжелом состоянии – 689 пациентов; 
 
- в состоянии крайней степени тяжести – 171 пациент;
 
- на аппарате ИВЛ – 97 пациентов.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 22 апреля зарегистрировано 3512 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 21 апреля от КВИ скончались 29 человек. 
 
На 21 апреля 2021 года зарегистрировано 107 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 80 человек.
 
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 52 255, случаев с летальным исходом – 764, всего выздоровели – 50 993 человека.
 
По последним данным, 823 498 человек провакцинировано в Казахстане

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 23 апреля 2021 года, в "красной" зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская области. 
 
В "желтой" зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Павлодарская области.
 
В "зеленой" зоне: Туркестанская и Северо-Казахстанская области. 
 

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