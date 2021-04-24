Сводка эпидситуации в Казахстане на 23 апреля

НУР-СУЛТАН. 23 АПРЕЛЯ - По состоянию на 23.59 22 апреля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 300 733 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2894 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 300 733 случая, из них:

в городе Алматы – 48 993 (+698);

в городе Нур-Султане – 41 725 (+511);

в ВКО – 24 227 (+98);

в Карагандинской области – 21 627 (+228);

в Атырауской области – 21 179 (+133);

в Павлодарской области – 20 039 (+48);

в Алматинской области – 19 556 (+195);

в ЗКО – 18 104 (+181);

в Акмолинской области – 17 276 (+126);

в Костанайской области – 14 522 (+31);

в СКО – 13 738 (+41);

в городе Шымкенте – 8667 (+131);

в Актюбинской области – 8279 (+226);

в Жамбылской области – 7337 (+70);

в Мангистауской области – 5311 (+67);

в Туркестанской области – 5120 (+39);

в Кызылординской области – 5033 (+71).

В Казахстане за сутки 2307 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 257 278 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 23 апреля лечение от КВИ продолжают получать 40 441 человек (39 943 КВИ+ и 498 КВИ-), из них в стационарах находится – 14 387 пациентов, на амбулаторном уровне – 26 054 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 689 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 171 пациент;

- на аппарате ИВЛ – 97 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 22 апреля зарегистрировано 3512 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 21 апреля от КВИ скончались 29 человек.

На 21 апреля 2021 года зарегистрировано 107 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 80 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 52 255, случаев с летальным исходом – 764, всего выздоровели – 50 993 человека.

По последним данным, 823 498 человек провакцинировано в Казахстане.





Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 23 апреля 2021 года, в "красной" зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская области.

В "желтой" зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Павлодарская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская и Северо-Казахстанская области.

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