Сводка эпидситуации в Казахстане на 23 июля

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НУР-СУЛТАН. 23 ИЮЛЯ - По состоянию на 23.59 22 июля 2021 года в Казахстане подтверждено 516 117 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 6119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 1381;

в городе Алматы – 996;

в городе Шымкенте – 488;

в Акмолинской области – 189;

в Актюбинской области – 230;

в Алматинской области – 230;

в Атырауской области – 489;

в ВКО – 78;

в Жамбылской области – 105;

в ЗКО – 235;

в Карагандинской области – 794;

в Костанайской области – 156;

в Кызылординской области – 129;

в Мангистауской области – 205;

в Павлодарской области – 203;

в СКО – 110;

в Туркестанской области – 101.

В Казахстане за сутки 2427 человек выздоровело от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 441 437 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 23 июля лечение от КВИ продолжают получать 71 221 человек (69 436 КВИ+ и 1785 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 21 096 пациентов;

- на амбулаторном уровне – 50 125 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 1258 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 274 пациента;

- на аппарате ИВЛ – 166 пациентов.





По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 22 июля 2021 года зарегистрировано 5244 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 21 июля от КВИ скончались 64 человека.





21 июля зафиксированы 223 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 10 летальных исходов и 105 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 59 150, летальных случаев – 3585, выздоровевших – 53 780.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана 23 июля 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне – Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.

На 22 июля 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 5 054 970 человек, 2-м компонентом провакцинировано 3 075 907 человек.

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