В Казахстане за сутки выявлено 23 новых случая заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 27 МАРТА - В Казахстане за сутки выявлено 23 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 040 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 23 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 1,
в городе Алматы - 10,
в городе Шымкенте - 0,
в Акмолинской области - 1,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 0,
в Атырауской области - 0,
в ВКО - 4,
в Жамбылской области - 0,
в ЗКО - 1,
в Карагандинской области - 1,
в Костанайской области - 2,
в Кызылординской области - 0,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 0,
в СКО - 3,
в Туркестанской области - 0.
В Казахстане 229 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего в стране выздоровело - 1 287 986 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
Все регионы находятся в "зеленой" зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
На 26 марта 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 450 022 человека, 2-м компонентом провакцинировано 9 145 878 человек.
25 марта 2022 года зафиксировано 22 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 1 летальный исход, 13 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 603, летальных случаев - 5352, выздоровевших - 82 223.
На 27 марта лечение от КВИ продолжают получать 4424 человека (3396 КВИ+ и 1028 КВИ-), из них: в стационарах находится 466 пациентов, на амбулаторном уровне - 3958 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии - 43 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 8 пациентов, на аппарате ИВЛ - 10 пациентов.