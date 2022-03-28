В Казахстане за сутки выявлено 23 новых случая заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 27 МАРТА - В Казахстане за сутки выявлено 23 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 040 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 23 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 1,

в городе Алматы - 10,

в городе Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 1,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 0,

в Атырауской области - 0,

в ВКО - 4,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 1,

в Карагандинской области - 1,

в Костанайской области - 2,

в Кызылординской области - 0,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 0,

в СКО - 3,

в Туркестанской области - 0.

В Казахстане 229 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего в стране выздоровело - 1 287 986 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

Все регионы находятся в "зеленой" зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

На 26 марта 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 450 022 человека, 2-м компонентом провакцинировано 9 145 878 человек.

25 марта 2022 года зафиксировано 22 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 1 летальный исход, 13 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 603, летальных случаев - 5352, выздоровевших - 82 223.

На 27 марта лечение от КВИ продолжают получать 4424 человека (3396 КВИ+ и 1028 КВИ-), из них: в стационарах находится 466 пациентов, на амбулаторном уровне - 3958 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии - 43 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 8 пациентов, на аппарате ИВЛ - 10 пациентов.