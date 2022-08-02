Система Orphus

В Казахстане за сутки зарегистрировано 2414 случаев заболевания коронавирусом

01.08.2022, 09:01 8516
В Казахстане за сутки зарегистрировано 2414 случаев заболевания коронавирусом
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2414 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, с начала пандемии в стране подтверждено 1 352 594 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены
 
в городе Нур-Султане - 947, 
 
в городе Алматы - 464, 
 
в городе Шымкенте - 18, 
 
в Акмолинской области - 101, 
 
в Актюбинской области - 12, 
 
в Алматинской области - 44,
 
в Жетысуской области - 42,
 
в Атырауской области - 41, 
 
в ВКО - 8, 
 
в Абайской области - 35,
 
в Жамбылской области - 71, 
 
в ЗКО - 40, 
 
в Карагандинской области - 367, 
 
в Улытауской области - 17,
 
в Костанайской области - 26, 
 
в Кызылординской области - 52, 
 
в Мангистауской области - 18, 
 
в Павлодарской области - 55, 
 
в СКО - 27, 
 
в Туркестанской области - 29. 
 
В "желтой" зоне находится Нур-Султан, оставльные регионы в "зеленой" зоне.
 
На 1 августа лечение от КВИ продолжают получать 26 687 человек (26 466 КВИ+ и 221 КВИ-), из них в стационарах находится - 1527 пациентов, на амбулаторном уровне - 25 160 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 44 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 10 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.
 
В Казахстане за сутки 1949 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 312 462. 
 
По данным Минздрава, на 30 июля в Казахстане зарегистрировано 6 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Один человек скончался от КВИ-.
 
На 1 августа в Казахстане I компонентом провакцинировано 10 789 460 человек, II компонентом - 10 521 651 человек. Ревакцинировано - 5 050 372 человека.
 

новости по теме

COVID-19: Какие ограничительные меры будут принимать в казахстанских школах

02.08.2022, 16:40 76
НУР-СУЛТАН. 2 АВГУСТА - Какие ограничительные меры будут принимать в казахстанских школах в случае ухудшения эпидситуации по коронавирусу, сообщила вице-министр здравоохранения, главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Согласно прогнозу заболеваемости, мы прогнозируем, что заболеваемость будет нарастать еще в течении августа (…), поэтому, естественно полный пакет ограничительных мер, он будет выработан к началу учебного года", - сообщила Айжан Есмагамбетова в интервью телеканалу "Хабар 24". 

 
По ее словам, в первую очередь будут мероприятия, направленные на усиления сандезрежима в школах. 
 

То есть это увеличение количества уборок, использование дезинфекционных средств, частое проветривание помещений", - пояснила вице-министр. 

 
Также возможно введение бесконтактной термометрии в школах. 
 

Третье, основное правило - ограничение всех массовых мероприятий, независимо от того, какого характера это массовое мероприятие", - заявила она. 


 

При каких условиях в Казахстане вернут дистанционный формат работы и применение Ashyq

02.08.2022, 12:27 2071
При каких условиях в Казахстане вернут дистанционный формат работы и применение Ashyq
НУР-СУЛТАН. 2 АВГУСТА - На заседании правительства министр здравоохранения Республики Казахстан Ажар Гиният рассказала об этапах ввода ограничительных мер при переходе региона в "красную" зону по заболеваемости коронавирусом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Учитывая актуализацию матрицы оценки эпидемиологической ситуации пересмотрены ограничительные меры по зонам и одобрены Межведомственной комиссией. Так, в "зеленой" и "желтой" зонах ограничительные меры направлены на локализацию источника инфекции и без ограничения деятельности объектов бизнеса, такие как усиление санитарно-дезинфекционного режима на объектах, рекомендуется ношение медицинских масок в общественных местах, общественном транспорте", - сказала глава Минздрава.

 
В "красной" зоне в соответствии с нагрузкой на систему здравоохранения ограничительные меры будут приняты в два этапа.
 
Так, на первом этапе не предусмотрены ограничения для деятельности бизнеса. Однако требуется обязательное использование медицинских масок в закрытых помещениях и во всех видах транспорта.
 
На втором этапе, при росте заболеваемости, вводится обязательное использование приложения Ashyq на объектах. Кроме того предполагается ограничение заполняемости объектов бизнеса связанных с проведением массовых мероприятий до 50%. 
 
Также предусмотрены введение дополнительных ограничений в организациях образования и перевод 30% сотрудников организаций на дистанционную форму работы.
 

Введение ограничительных мер в красной зоне напрямую зависит от приверженности бизнеса и населения профилактическим мерам…. в городе Нур-Султане, который находится в желтой зоне, проводятся массовые мероприятия с участием большого количества людей в закрытом помещении, при этом не соблюдаются рекомендации по ношению медицинских масок и социальной дистанции, что может привести к дальнейшему распространению инфекции в столице", - отметила Гиният.


В Минздраве озвучили прогноз заболеваемости КВИ.
 

Минздрав прогнозирует рост суточной заболеваемости коронавирусом в августе до 4 тысяч человек

02.08.2022, 10:17 3121
Минздрав прогнозирует рост суточной заболеваемости коронавирусом в августе до 4 тысяч человек
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 2 АВГУСТА - За последние две недели число заболевших коронавирусом в Казахстане выросло в 3,2 раза. Об этом на заседании правительства сообщила министр здравоохранения Республики Казахстан Ажар Гиният, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно прогнозам Минздрава РК, в августе среднесуточная заболеваемость коронавирусом составит 4 тысячи случае в сутки. Затем прогнозируется его ее снижение в сентябре. 
 
Очередной подъем заболеваемости КВИ в Казахстатане отмечается с 20 июня.
 

Как и во всем мире очередная волна заболеваемости COVID-19 в вызванный субвариантом штамма омикрон ВА.5, который по результатам генетического исследования, проведенного в стране в июле текущего года установлен в 70% исследованных образцов. Данный вариант характеризуется высокой заразностью и протекает значительно легче по сравнению с вариантом дельта", - пояснила министр.

 
По информации Минздрава, на сегодня занятость инфекционных коек составляет 30%, реанимационных коек - 7%.
 
Наибольший рост заболеваемости отмечается в 6 регионах страны, где за последние две недели заболеваемость выросла в 5 и более раз, в том числе в Актюбинской, ЗКО, Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской областях - в 6 раз, Костанайской области – в 5 раз. 
 

В республике продолжается ревакцинация населения, на сегодня ревакцинацию получили более 5 млн человек, что составляет 68% подлежащего контингента (ревакцинации подлежат 7 млн 430 тыс. человек). За последние сутки зарегистрировано 2021 случай КВИ+ и 1 случай КВИ-, летальных случаев не зарегистрировано", - проинформировала Ажар Гиният.

 
В свою очередь премьер-министр РК Алихан Смаилов отметил, что значительный рост заболеваемости наблюдается в столице и Карагандинской области.
 

Надо обеспечить соблюдение ограничительных мер. Основные меры профилактики — ношение масок, соблюдение социальной дистанции следует строго соблюдать. Низкие темпы вакцинации и ревакцинации ставят под угрозу стабильность эпидситуации. Поручаю акиматам активизировать работу по вакцинации и ревакцинации населения", - сказал он. 

 
Согласно матрице оценки на сегодня в желтой зоне находится город Нур-Султан, остальные регионы и Республика Казахстан - в зеленой зоне.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано более 2 тысяч заболевших коронавирусом

02.08.2022, 08:47 4231
В Казахстане за сутки зарегистрировано более 2 тысяч заболевших коронавирусом
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 2 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2021 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, с начала пандемии в стране подтверждено 1 354 615 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
 
в городе Нур-Султане - 958, 
 
в городе Алматы - 345, 
 
в городе Шымкенте - 18, 
 
в Акмолинской области - 65, 
 
в Актюбинской области - 63, 
 
в Алматинской области - 62,
 
Жетысуской области - 75,
 
в Атырауской области - 13, 
 
в ВКО - 20, 
 
в Абайской области - 25,
 
в Жамбылской области - 41, 
 
в ЗКО - 32, 
 
в Карагандинской области - 150, 
 
в Улытауской области - 20,
 
в Костанайской области - 20, 
 
в Кызылординской области - 38, 
 
в Мангистауской области - 15, 
 
в Павлодарской области - 41, 
 
в СКО - 14, 
 
в Туркестанской области - 6.
 
В "желтой" зоне находится Нур-Султан, остальные регионы - в "зеленой" зоне.
 
В Казахстане за сутки 1358 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 313 820.
 
На 2 августа лечение от КВИ продолжают получать 27 351 человек (27 129 КВИ+ и 222 КВИ-), из них в стационарах находится - 1539 пациентов, на амбулаторном уровне - 25 812 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 37 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 10 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.
 
По данным Минздрава, за 31 июля выявлено 2 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 
В Казахстане на 2 августа I компонентом против коронавируса провакцинировано 10 790 154 человека, II компонентом 10 522 715 человек. Ревакцинировано - 5 056 855 человек.
 

В Казахстане зарегистрировано 2713 новых случаев заболевания КВИ

31.07.2022, 09:55 12846
В Казахстане зарегистрировано 2713 новых случаев заболевания КВИ
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 31 ИЮЛЯ - В Республике Казахстан за прошедшие сутки зарегистрировано 2713 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 350 180 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса, за прошедшие сутки в РК зарегистрировано 2713 новых случаев заражения, из них:
 
в Нур-Султане – 951, 
 
в Алматы – 532, 
 
в Шымкенте – 64, 
 
в Акмолинской области – 120, 
 
в Актюбинской области – 41, 
 
в Алматинской области – 44,
 
Жетысуской области - 100,
 
в Атырауской области – 49, 
 
в ВКО – 27, 
 
в Абайской области - 35,
 
в Жамбылской области – 57, 
 
в ЗКО – 42, 
 
в Карагандинской области – 345, 
 
в Улытауской области - 5,
 
в Костанайской области – 66, 
 
в Кызылординской области – 73, 
 
в Мангистауской области – 24, 
 
в Павлодарской области – 68, 
 
в СКО – 43, 
 
в Туркестанской области – 27. 
 
За сутки в Казахстане 1887 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране с начала пандемии 1 310 513 человека выздоровели от КВИ. 
 
По данным на 30 июля, в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 554 692 человека, 2-м компонентом - 9 334 578 человек. 
 
Первым компонентом вакцины "Pfizer" провакцинировано 1 234 520 человек, вторым - 1 186 828 человек. 
 
На 31 июля лечение от КВИ продолжают получать 26 221 человек (–26 001+ и 220 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 527 пациентов, на амбулаторном уровне – 24 694 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
в тяжелом состоянии – 43 пациента,
 
в состоянии крайней степени тяжести – 11 пациентов,
 
на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.
 
По данным Минздрава, 29 июля зарегистрировано 19 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции. Летальных случаев не зарегистрировано.
 
Согласно эпидемиологической ситуации, в "желтой" зоне находится Нур-Султан, остальные регионы - в "зеленой".
 

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано свыше 3 тысяч новых случаев COVID-19

30.07.2022, 09:36 16596
В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано свыше 3 тысяч новых случаев COVID-19
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 3107 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 347 467 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 3107 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: 
 
в городе Нур-Султане - 932, 
 
в городе Алматы - 568, 
 
в городе Шымкенте - 78, 
 
в Акмолинской области - 123, 
 
в Актюбинской области - 46, 
 
в Алматинской области - 132, 
 
в Жетысуской области - 162, 
 
в Атырауской области - 58, 
 
в ВКО - 24, 
 
в Абайской области - 65, 
 
в Жамбылской области - 101, 
 
в ЗКО - 110, 
 
в Карагандинской области - 357, 
 
в Улытауской области - 29, 
 
в Костанайской области - 63, 
 
в Кызылординской области - 77, 
 
в Мангистауской области - 41, 
 
в Павлодарской области - 71, 
 
в СКО - 43, 
 
в Туркестанской области - 27. 
 
По данным Минздрава, на 28 июля выявлено 27 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано. 
 
В Казахстане за сутки 2012 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровели 1 308 626 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. 
 
На 29 июля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 552 475 человек, вторым компонентом вакцинировано 9 332 615 человек. 
 
На 30 июля лечение от КВИ продолжают получать 25 396 человек (25 175 КВИ+ и 221 КВИ-), из них в стационарах находятся 1527 пациентов, на амбулаторном уровне - 23 869 пациентов. 
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 40 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 14 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов. 
 
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, на 30 июля в "желтой" зоне - Нур-Султан, в "зеленой" - зоне города Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 

В Казахстане зарегистрировано 3095 новых случаев заболевания коронавирусом

29.07.2022, 08:38 24251
В Казахстане зарегистрировано 3095 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 3095 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 344 360 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи зарегистрированы:
 
в городе Нур-Султане - 918, 
 
в городе Алматы - 694, 
 
в городе Шымкенте - 78, 
 
в Акмолинской области - 119, 
 
в Актюбинской области - 47, 
 
в Алматинской области - 101,
 
Жетысуской области - 129,
 
в Атырауской области - 76, 
 
в ВКО - 25, 
 
в Абайской области - 55,
 
в Жамбылской области - 121, 
 
в ЗКО - 87, 
 
в Карагандинской области - 327, 
 
в Улытауской области - 35,
 
в Костанайской области - 55, 
 
в Кызылординской области - 63, 
 
в Мангистауской области - 36, 
 
в Павлодарской области - 67, 
 
в СКО - 40, 
 
в Туркестанской области - 22.
 
В "желтой" зоне находится Нур-Султан, остальные регионы - в "зеленой" зоне.
 
В Казахстане за стуки 1571 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 306 614 человек.
 
На 28 июля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 550 417 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 330 780 человек.
 
По данным Минздрава, за 27 июля зарегистрировано 23 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зафиксировано.
 
Всего с начала пандемии от КВИ+ скончались 13 666 человек, от КВИ- - 5356 человек.
 
На 29 июля лечение от КВИ продолжают получать 24 285 человек (24 080 КВИ+ и 205 КВИ-), из них в стационарах находятся 1490 пациентов, на амбулаторном уровне - 22 795 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 36 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 12 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.
 

В Казахстане зарегистрировано 3175 новых случаев заболевания коронавирусом

28.07.2022, 09:08 30386
В Казахстане зарегистрировано 3175 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 3175 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 341 265 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены: 
 
в городе Нур-Султане - 915, 
 
в городе Алматы - 767, 
 
в городе Шымкенте - 127, 
 
в Акмолинской области - 104, 
 
в Актюбинской области - 47, 
 
в Алматинской области - 92,
 
в Жетысуской области - 123,
 
в Атырауской области - 73, 
 
в ВКО - 27, 
 
в Абайской области - 48,
 
в Жамбылской области - 94, 
 
в ЗКО - 56, 
 
в Карагандинской области - 355, 
 
в Улытауской области - 30,
 
в Костанайской области - 59, 
 
в Кызылординской области - 81, 
 
в Мангистауской области - 40, 
 
в Павлодарской области - 66, 
 
в СКО - 41, 
 
в Туркестанской области - 30.
 
В "желтой" зоне находится Нур-Султан, остальные регионы - в "зеленой" зоне.
 
По данным Минздрава, за 26 июля в Казахстане выявлено 30 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 
На 28 июля лечение от КВИ продолжают получать 22 748 человек (22 556 КВИ+ и 192 КВИ-), из них в стационарах находится 1371 пациент, на амбулаторном уровне - 21 377 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 25 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 14 пациентов, на аппарате ИВЛ - 7 пациентов.
 
В Казахстане на 28 июля I компонентом провакцинировано 10 781 555 человек, II компонентом - 10 512 310 человек. Ревакцинировано 4 999 164 человека.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министерство просвещения опубликовало новый вариант приказа, в котором новый учебный год предлагается начать 1 сентября и завершить 31 мая. Считаете ли вы разумным решение продлить учебный год для детей?

      Архив опросов