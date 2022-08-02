В Казахстане за сутки зарегистрировано 2414 случаев заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2414 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, с начала пандемии в стране подтверждено 1 352 594 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:

в городе Нур-Султане - 947,

в городе Алматы - 464,

в городе Шымкенте - 18,

в Акмолинской области - 101,

в Актюбинской области - 12,

в Алматинской области - 44,

в Жетысуской области - 42,

в Атырауской области - 41,

в ВКО - 8,

в Абайской области - 35,

в Жамбылской области - 71,

в ЗКО - 40,

в Карагандинской области - 367,

в Улытауской области - 17,

в Костанайской области - 26,

в Кызылординской области - 52,

в Мангистауской области - 18,

в Павлодарской области - 55,

в СКО - 27,

в Туркестанской области - 29.

В "желтой" зоне находится Нур-Султан, оставльные регионы в "зеленой" зоне.

На 1 августа лечение от КВИ продолжают получать 26 687 человек (26 466 КВИ+ и 221 КВИ-), из них в стационарах находится - 1527 пациентов, на амбулаторном уровне - 25 160 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 44 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 10 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.

В Казахстане за сутки 1949 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 312 462.

По данным Минздрава, на 30 июля в Казахстане зарегистрировано 6 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Один человек скончался от КВИ-.

На 1 августа в Казахстане I компонентом провакцинировано 10 789 460 человек, II компонентом - 10 521 651 человек. Ревакцинировано - 5 050 372 человека.