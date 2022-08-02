В Казахстане за сутки зарегистрировано 2414 случаев заболевания коронавирусом

Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2414 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, с начала пандемии в стране подтверждено 1 352 594 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
в городе Нур-Султане - 947,
в городе Алматы - 464,
в городе Шымкенте - 18,
в Акмолинской области - 101,
в Актюбинской области - 12,
в Алматинской области - 44,
в Жетысуской области - 42,
в Атырауской области - 41,
в ВКО - 8,
в Абайской области - 35,
в Жамбылской области - 71,
в ЗКО - 40,
в Карагандинской области - 367,
в Улытауской области - 17,
в Костанайской области - 26,
в Кызылординской области - 52,
в Мангистауской области - 18,
в Павлодарской области - 55,
в СКО - 27,
в Туркестанской области - 29.
В "желтой" зоне находится Нур-Султан, оставльные регионы в "зеленой" зоне.
На 1 августа лечение от КВИ продолжают получать 26 687 человек (26 466 КВИ+ и 221 КВИ-), из них в стационарах находится - 1527 пациентов, на амбулаторном уровне - 25 160 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 44 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 10 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.
В Казахстане за сутки 1949 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 312 462.
По данным Минздрава, на 30 июля в Казахстане зарегистрировано 6 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Один человек скончался от КВИ-.
На 1 августа в Казахстане I компонентом провакцинировано 10 789 460 человек, II компонентом - 10 521 651 человек. Ревакцинировано - 5 050 372 человека.