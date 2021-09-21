Сводка эпидситуации в РК: 2438 новых случаев заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 20 СЕНТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 19 сентября 2021 года в Казахстане подтверждено 862 862 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2438 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 299;
в городе Алматы – 506;
в городе Шымкент – 81;
в Акмолинской области – 135;
в Актюбинской области – 106;
в Алматинской области – 166;
в Атырауской области – 75;
в ВКО – 115;
в Жамбылской области – 56;
в ЗКО – 67;
в Карагандинской области – 340;
в Костанайской области – 115;
в Кызылординской области – 41;
в Мангистауской области – 14;
в Павлодарской области – 192;
в СКО – 72;
в Туркестанской области – 58.
В Казахстане за сутки 2944 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 790 394 человека от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 20 сентября лечение от КВИ продолжают получать 70 290 человек (61 705 КВИ+ и 8585 КВИ-), из них:
- в стационарах находятся 13 333 пациента;
- на амбулаторном уровне – 56 957 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 1 051 пациент;
- в состоянии крайней степени тяжести – 278 пациентов;
- на аппарате ИВЛ – 143 пациента.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 19 сентября 2021 года зарегистрировано 10 763 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 18 сентября от КВИ скончались 37 человек.
18 июля 2021 года зафиксировано 67 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 50 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 74 092, летальных случаев – 4740, выздоровевших – 60 767.
На 19 сентября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 7 300 062 человек, 2-м компонентом провакцинировано 6 161 154 человек.
В "красной" зоне: города Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская области.
В "желтой" зоне: Шымкент, Алматинская, Мангистауская, Кызылординская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская области.
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