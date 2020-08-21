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В Казахстане за сутки зарегистрировано 244 случая заболевания КВИ

20.08.2020, 08:35 5212
В Казахстане за сутки зарегистрировано 244 случая заболевания КВИ
Нур-Султан. 20 августа. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 244 случая заболевания COVID-19, передает Kazakhstan Today.
 
По информации межведомственной комиссии по недопущению распространения КВИ, зарегистрированы 244 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: симптомных носителей - 134; бессимптомных - 110.
 
Всего в стране подтверждено 103 815 случаев, из них:
 
в городе Алматы - 13 962 (+24);
 
городе Нур-Султане -13678 (+38);
 
в Атырауской области - 10 768 (+20);
 
Карагандинской области - 9872 (+25);
 
ВКО - 7890 (+27);
 
ЗКО - 6629 (+18); 
 
в городе Шымкенте - 5155 (+0);
 
в Алматинской области - 4848 (+4); 
 
Жамбылской области - 4026 (+8); 
 
СКО - 3808 (+16);
 
Павлодарской области - 3702 (+3);
 
Костанайской области - 3303 (+13);
 
Мангистауской области - 3285 (+7); 
 
Акмолинской области - 3282 (+17);
 
Кызылординской области -3216 (+1);
 
Туркестанской области - 3210 (+17);
 
Актюбинской области - 3181 (+6).
 
Кроме того, в стране еще 164 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого в РК 86 450 излечившихся.
 

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