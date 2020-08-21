В Казахстане за сутки зарегистрировано 244 случая заболевания КВИ

По информации межведомственной комиссии по недопущению распространения КВИ, зарегистрированы 244 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: симптомных носителей - 134; бессимптомных - 110.
Всего в стране подтверждено 103 815 случаев, из них:
в городе Алматы - 13 962 (+24);
городе Нур-Султане -13678 (+38);
в Атырауской области - 10 768 (+20);
Карагандинской области - 9872 (+25);
ВКО - 7890 (+27);
ЗКО - 6629 (+18);
в городе Шымкенте - 5155 (+0);
в Алматинской области - 4848 (+4);
Жамбылской области - 4026 (+8);
СКО - 3808 (+16);
Павлодарской области - 3702 (+3);
Костанайской области - 3303 (+13);
Мангистауской области - 3285 (+7);
Акмолинской области - 3282 (+17);
Кызылординской области -3216 (+1);
Туркестанской области - 3210 (+17);
Актюбинской области - 3181 (+6).
Кроме того, в стране еще 164 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого в РК 86 450 излечившихся.
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