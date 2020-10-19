245 казахстанцев без справок ПЦР отправили на карантин

Нур-Султан. 18 октября. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов рассказал о ситуации с прибывшими минувшей ночью авиапассажирами, передает Kazakhstan Today.

В ночь на 18 октября прибыло 14 международных авиарейсов, 1969 пассажиров, со справками ПЦР - 1724, без справки - 245", - сообщил Садвакас Байгабулов.

Из них:

1) в Нур-Султан - 6 рейсов, 852 пассажира, со справками ПЦР - 717, без справок - 135;

2) в Алматы - 7 рейсов, 981 пассажир, со справками ПЦР - 885, без справок - 96;

3) в Шымкент - 1 рейс, 136 пассажиров, со справками ПЦР - 122, без справок - 14.

87% граждан Казахстана прибыли международными авиарейсами со справками ПЦР. Прибывших 245 граждан Казахстана без справок ПЦР на COVID-19 поместили на двухдневный карантин для прохождения ПЦР-теста в городах Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.

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